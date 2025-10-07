Española Molgas compra proveedor de GNL Titan

LONDRES, 7 oct (Reuters) - La empresa española Molgas adquirió la totalidad del proveedor neerlandés de gas natural licuado Titan, tras su compra de una participación del 45% en 2023, informó la empresa el martes.

La demanda de abastecimiento de GNL ha aumentado en los últimos años con la introducción de cientos de buques que pueden funcionar con este combustible, a medida que la industria naviera intensifica sus esfuerzos para reducir las emisiones de carbono de aquí a 2050, de acuerdo con los objetivos de la Organización Marítima Internacional.

Molgas, respaldada por la empresa francesa de capital riesgo InfraVia, fusionará su suministro de GNL de camión a buque en Noruega y Europa con el suministro de GNL de Titan, según informó la empresa.

Con esta adquisición, Molgas cuenta ahora con una flota de siete buques de suministro de GNL, añadió.

Titan es uno de los mayores proveedores independientes de GNL en un mercado dominado por Shell. (Reporte de Enes Tunagur. Editado en español por Javier Leira)