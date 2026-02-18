Española Naturgy registró beneficio récord de 2.300 millones de dólares

El gigante energético español Naturgy anunció el miércoles un beneficio récord de más de 2.000 millones de euros (2.300 millones de dólares) en 2025, pese al contexto "difícil" por la caída de los precios de la energía, lo que debería lastrar sus resultados en 2026.

Naturgy registró el año pasado un beneficio de 2.020 millones de euros, un incremento del 6,4% con respecto a 2024, según sus resultados anuales publicados este miércoles.

"El proceso de transformación emprendido en 2018 nos ha permitido construir una compañía más sólida, eficiente y mejor preparada para afrontar el futuro desde una posición de mayor fortaleza", celebró en un comunicado el presidente de Naturgy, Francisco Reynés.

El grupo, que dice tener más de 6.600 empleados y opera en 24 países, reconoció, sin embargo, "difíciles condiciones del entorno energético", con la caída de los precios, lo que debería reducir sus resultados en 2026 a "1.900 millones de euros (2.200 millones de dólares)".

Muy implantada en América del Sur, Naturgy afirmó por otro lado querer "capturar las oportunidades de los centros de datos" necesarios para poder entrenar los modelos de inteligencia artificial, en plena expansión.

En marzo de 2025, los accionistas de Naturgy dieron luz verde al lanzamiento por parte del grupo de una oferta pública de adquisición voluntaria sobre el 10% de su capital, destinada a incrementar la parte de capital flotante de la empresa.

El año pasado también estuvo marcado para Naturgy por la solicitud presentada al Gobierno español, junto con Endesa e Iberdrola, para prolongar hasta 2030 la vida útil de la principal central nuclear de España, la de Almaraz, de la que el grupo energético es accionista minoritario.

Las negociaciones sobre el destino de esta planta, que está programada para cerrar en 2028 en el marco de la salida progresiva de la energía nuclear impulsada por el Ejecutivo, continúan entre el sector y el Gobierno del socialista Pedro Sánchez.