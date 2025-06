Españoles usan pistolas de agua contra turistas en Barcelona y Mallorca por turismo masivo

BARCELONA (AP) — Manifestantes usaron pistolas de agua contra turistas desprevenidos el domingo en Barcelona y Mallorca, mientras marchaban para exigir que se reconsidere un modelo económico que creen que está alimentando una crisis de vivienda y eliminando el carácter de sus ciudades natales.

Las marchas fueron parte del primer esfuerzo coordinado de activistas preocupados por el turismo excesivo en los principales destinos del sur de Europa. Mientras que varios miles se congregaron en Mallorca en la protesta más grande de la jornada, varios cientos más se reunieron en otras ciudades de España, así como en Venecia, Italia, y Lisboa, Portugal.

“Las pistolas de agua son para molestar un poco a los turistas”, dijo Andreu Martínez con una sonrisa en Barcelona, después de rociar a una pareja en una cafetería. "Barcelona ha sido entregada a los turistas. Esta es una lucha para devolverle Barcelona a sus residentes".

Martínez, un asistente administrativo de 42 años, es parte del creciente número de residentes que están convencidos de que el turismo ha ido demasiado lejos en la ciudad de 1,7 millones de habitantes. Barcelona recibió 15,5 millones de visitantes el año pasado, ansiosos por ver la basílica de La Sagrada Familia de Antoni Gaudí y el paseo de Las Ramblas.

Martínez afirma que su alquiler ha aumentado más del 30% a medida que más apartamentos en su vecindario se alquilan a turistas para estancias cortas. Señaló que hay un efecto dominó en el que las tiendas tradicionales están siendo reemplazadas por negocios que atienden a turistas, como tiendas de recuerdos, locales de hamburguesas y cafeterías.

"Nuestra vida como residentes de Barcelona está llegando a su fin", expresó. "Nos están expulsando sistemáticamente".

Alrededor de 5000 personas se reunieron en Palma de Mallorca, algunas de ellas con pistolas de agua. Los turistas que fueron blanco de los chorros de agua se lo tomaron con humor. La isla balear es uno de los destinos predilectos de británicos y alemanes que buscan tomar el sol. El lugar ha visto cómo los costos de vivienda se disparan a medida que las casas se desvían al mercado de alquiler a corto plazo.

Cientos más marcharon en Granada, en el sur de España, y en la ciudad norteña de San Sebastián, así como en la isla de Ibiza.

En Venecia, una veintena de manifestantes se reunieron frente a dos estructuras recientemente completadas y desplegaron una pancarta en la que piden frenar la ampliación hotelera. Uno de los lugares de la protesta fue en el centro histórico de la ciudad, donde los activistas dicen que la última residente, una anciana, fue expulsada el año pasado.

“Qué encantador”

En Barcelona, los manifestantes sonaron silbatos y levantaron pancartas con leyendas como: "Un turista más, un residente menos".

En las puertas de hoteles y hostales pegaron calcomanías de "Autodefensa Ciudadana", en catalán, y "Tourist Go Home", en inglés, con un dibujo de una pistola de agua.

Hubo tensión cuando la marcha se detuvo frente a un gran hostal, donde un grupo vació sus pistolas de agua sobre dos trabajadores ubicados en la entrada. También encendieron petardos junto al hostal y abrieron una lata de humo rosa. Un trabajador le escupió a los manifestantes mientras cerraba las puertas del hostal.

Wanda y Bill Dorozenski, turistas estadounidenses, caminaban por la principal avenida de compras de lujo de Barcelona donde comenzó la protesta. Recibieron uno o dos chorros de agua, pero ella dijo que en realidad fue refrescante tomando en cuenta que la temperatura alcanzaba los 28,3 Celsius (83 Fahrenheit).

"Qué encantador, gracias cariño", le dijo Wanda al que rociaba. "No voy a quejarme. Estas personas sienten algo que para ellos es muy personal, y quizás está destruyendo algunas áreas (de la ciudad)".

También hubo muchos manifestantes con pistolas de agua que no le dispararon a los transeúntes y en su lugar las usaron únicamente para rociarse a sí mismos y mantenerse frescos.

Contra Airbnb

Ciudades de todo el mundo pasan problemas para lidiar con el turismo masivo y un auge en las plataformas de alquiler a corto plazo, como Airbnb, pero quizás en ningún lugar el descontento ha sido tan evidente como en España, donde los manifestantes en Barcelona comenzaron a disparar pistolas de agua a los turistas durante una protesta el verano pasado.

También ha habido una confluencia de las luchas a favor de la vivienda y en contra del turismo en España, cuyos 48 millones de residentes recibieron a una cifra récord de 94 millones de visitantes internacionales en 2024.

Las autoridades españolas intentan demostrar que escuchan el clamor público sin perjudicar a una industria que contribuye con el 12% del producto interno bruto.

El mes pasado, el gobierno de España le ordenó a Airbnb que eliminara casi 66.000 alquileres vacacionales de la plataforma que, según dijo, habían violado las normas locales.

El ministro de Derechos del Consumidor de España, Pablo Bustinduy, dijo a The Associated Press poco después de la represión a Airbnb que el sector turístico "no puede poner en peligro los derechos constitucionales del pueblo español. Su derecho a la vivienda, pero también su derecho al bienestar”.

Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, dijo en otra entrevista que el gobierno es consciente de que debe abordar los efectos no deseados del turismo masivo.

El movimiento más audaz fue del ayuntamiento de Barcelona, el cual sorprendió a Airbnb y a otros servicios que ayudan a alquilar propiedades a turistas, al anunciar el año pasado que se eliminarán las 10.000 licencias de alquiler a corto plazo en la ciudad para 2028.

Ese sentimiento volvió a estar presente el domingo, cuando la gente levantó pancartas que decían: "Tu Airbnb era mi hogar".

Menos viviendas

La industria de alquiler a corto plazo, por su parte, cree que recibe un trato injusto, y que son un chivo expiatorio para ocultar las ineficiencias políticas en los sectores de vivienda y turismo, dijo recientemente a AP Jaime Rodríguez de Santiago, director general de Airbnb para España y Portugal.

Ese argumento no ha llegado a los residentes comunes de Barcelona, o no está resonando.

Txema Escorsa, un profesor en Barcelona, no sólo se opone a Airbnb en su ciudad natal, sino que, por cuestión de principios, ha dejado de usar la plataforma cuando viaja a otros lugares.

"Al final, te das cuenta de que esto le está quitando su vivienda a la gente", manifestó.

___

El videoperiodista de Associated Press, Hernán Muñoz, en Barcelona, y la periodista de Associated Press Colleen Barry, en Venecia, Italia, contribuyeron con este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.