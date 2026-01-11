Espanyol pincha ante Levante (1-1) y Rayo toma aire frente al Mallorca (2-1)

El Espanyol se dejó dos puntos ante el Levante al empatar este domingo a uno en el Ciutat de Valencia en la decimonovena jornada de LaLiga, mientras que el Rayo Vallecano tomó aire al vencer por 2-1 al Mallorca.

Carlos Romero (52') adelantó a los pericos, pero la alegría duró poco: Iker Losada (54') marcó el gol del empate rápidamente, lo que supuso un jarro de agua fría para un equipo que sueña con pelear por puestos europeos.

El Espanyol sigue en la quinta posición con 34 puntos, a cuatro ahora del Atlético de Madrid, en cuarto lugar, puesto que da acceso a disputar la Champions la próxima temporada.

Antes, el Rayo se impuso en su estadio ante el Mallorca gracias a los tantos de Jorge de Frutos (5') e Isi Palazón (43') de penal. El kosovar Vedat Muriqui (31) había igualado provisionalmente.

Con esta victoria, el equipo de Vallecas se sitúa en el décimo puesto, con 22 unidades.

El Mallorca, por su parte, sigue rozando el descenso. Se encuentra en la decimoséptima posición, con 18 puntos.

RSC