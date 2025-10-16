Esparcen cenizas de DT Russo en la Bombonera y otros tres estadios de Argentina

BUENOS AIRES, 16 oct (Reuters) - Parte de las cenizas del entrenador Miguel Ángel Russo fueron esparcidas por su familia en La Bombonera de Boca Juniors, el club que dirigía al momento de su muerte, y el resto se repartirá en otros tres estadios del fútbol argentino.

"Fue su deseo y su familia lo cumplió", dijo a Reuters una fuente del popular equipo argentino, cuyo equipo ahora será dirigido por los asistentes del fallecido DT.

Los familiares de Russo fueron recibidos por el capitán de Boca, Leandro Paredes, quien los acompañó en la ceremonia realizada luego del entrenamiento del miércoles por la tarde, según la misma fuente del club.

Las cenizas también serán esparcidas en los estadios de Rosario Central, Lanús y Estudiantes, otros clubes que marcaron la carrera del ex futbolista y entrenador.

"El domingo en el próximo partido de Central, ante Platense, la familia de Miguel arrojará parte de sus cenizas en el Gigante de Arroyito", dijo el presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso.

En tanto, la ceremonia en el estadio de Lanús se llevó adelante en la mañana del jueves, dijo a Reuters un dirigente del club.

Russo murió una semana atrás a los 69 años tras una larga batalla contra el cáncer y su multitudinario funeral se realizó en La Bombonera. Asistieron futbolistas y aficionados de muchos equipos argentinos, a quienes se unieron familiares y amigos.

El hijo del entrenador, el futbolista Ignacio Russo, agradeció a través de su cuenta de Instagram al presidente de Boca, Juan Román Riquelme, "por haber cumplido su último deseo". (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Javier Leira)