Espectáculos: Warner lista a pedir a accionistas rechazar oferta de Paramount

Esto dejaría a Paramount y a su director ejecutivo, David Ellison, la decisión de mejorar su oferta (hostil).

Las acciones de Warner se han estado negociando cerca de los US$30, lo que sugiere que los inversores esperan que Paramount incremente su oferta.

Netflix había aceptado pagar US$27,75 por acción en efectivo y acciones por los estudios de Warner y el servicio de streaming HBO Max, mientras que Paramount había ofrecido US$30 en efectivo por acción para toda la empresa.

La oferta pública de adquisición de Paramount está programada para expirar el próximo 8 de enero, por lo que la compañía podría esperar hasta entonces para decidir si presenta una oferta mejorada. (ANSA).