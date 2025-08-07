Espera ingresar US$50.000 millones mensuales por aranceles: Lutnick

WASHINGTON, 7 ago (Reuters) - El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo el jueves que espera que el país se encamine hacia los US$50.000 millones al mes en ingresos arancelarios a medida que entren en vigor mayores gravámenes sobre las importaciones de decenas de países.

"Y luego vendrán los semiconductores, los productos farmacéuticos y todo tipo de aranceles adicionales", dijo Lutnick en una entrevista con Fox Business Network.

Cuando se le preguntó si la fecha límite del 12 de agosto para alcanzar un acuerdo arancelario con China podría ampliarse de nuevo, Lutnick indicó que es posible.

"Creo que vamos a dejar que el equipo de comercio y el presidente tomen esas decisiones, pero parece probable que lleguen a un acuerdo y lo amplíen otros 90 días, pero lo dejaré en manos de ese equipo", señaló.

(Reporte de Andrea Shalal y Maiya Keidan; editado en español por Carlos Serrano)