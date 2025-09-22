Espera que Trump relacione el autismo con el Tylenol, pero expertos reclaman más investigación

Por Michael Erman

22 sep (Reuters) - Se espera que el presidente Donald Trump haga un anuncio más tarde en el día relacionando el uso del popular analgésico de venta libre Tylenol con el desarrollo de autismo durante el embarazo, una afirmación que muchos médicos ponen en duda.

Según los investigadores, no hay pruebas firmes de una relación entre el uso del medicamento y el autismo.

Las acciones de Kenvue, fabricante del Tylenol, bajaban un 6% en la sesión y acumulan un declive del 17% en septiembre, tras surgir informes de que el Gobierno relacionaría el medicamento con el autismo.

En declaraciones a la prensa el domingo por la noche, el presidente dijo que cree que el consumo de Tylenol es "un factor muy importante" en el aumento del autismo. El anuncio también podría vincular las vacunas con la enfermedad, agregó.

"Obviamente hay algo artificial que está realmente mal, y creemos que sabemos lo que es", comentó Trump.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha prometido encontrar la causa del autismo y lleva tiempo sugiriendo sin pruebas científicas que está relacionado con las vacunas. También ha dicho que debe estar relacionado con una toxina ambiental.

Décadas de estudios aún no han establecido una causa definitiva, pero muchos científicos creen que la genética, potencialmente en combinación con influencias ambientales, desempeña un papel.

Muchos expertos, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, atribuyen en gran medida el aumento de la tasa de autismo a la detección generalizada y la inclusión de una gama más amplia de comportamientos para definir la condición, lo que lleva al diagnóstico de individuos con signos más leves o más sutiles de la condición. (Reporte de Michael Erman y Julie Steenhuysen en Chicago; Reporte adicional de Nandita Bose en Washington D.C.; editado en español por Carlos Serrano)