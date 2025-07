¿Esperamos una muerte?: jefe de equipo insta a revisar zona de avituallamiento del Tour

Por Julien Pretot

LOUDENVIELLE, Francia, 18 jul (Reuters) - El alza de las temperaturas y el aumento de la velocidad en el Tour de Francia han llevado a los directores deportivos a pedir cambios en la normativa de las zonas de avituallamiento, alegando un mayor riesgo de lesiones y deshidratación.

"Estamos colocando zonas de avituallamiento en tramos llanos y rápidos donde los ciclistas van a 60 km/h", dijo Philippe Mauduit, director de rendimiento del Groupama-FDJ, a Reuters el viernes antes del inicio de la 13ª etapa.

"Es muy peligroso. Un corredor que intenta coger una musette (bolsa con comida y bebida) puede romperse un dedo o chocar. Y si frena demasiado, se cae, y a esa velocidad de grupo, no va a volver", agregó.

El corredor francés Bryan Coquard se rompió un dedo en la etapa del jueves al intentar agarrar su bolsa de comida y dijo que abandonará la carrera después de la contrarreloj individual del viernes.

El creciente riesgo, especialmente en condiciones meteorológicas extremas, ha provocado una reevaluación de los protocolos de alimentación en carrera entre equipos y organizadores.

"Con 35°C de calor, esto no es un lujo. Es vital", dijo Mauduit. "¿Tenemos que esperar a que alguien muera en el Mont Ventoux para actuar?".

Los organizadores del Tour (ASO) y la Unión Ciclista Internacional (UCI) no estaban inmediatamente disponibles para hacer comentarios.

Una de las principales quejas es la colocación de zonas de avituallamiento en largas rectas en lugar de segmentos más seguros y lentos, como ligeras subidas o salidas después de las ciudades.

Mauduit citó varias caídas y lesiones recientes directamente relacionadas con las caóticas zonas de alimentación. "Esta temporada ha habido muchas fracturas de clavícula y escafoides. Estamos poniendo a los corredores en situaciones sin salida", comentó.

En respuesta, una coalición de directores deportivos formada tras el Critérium du Dauphiné en junio presentó propuestas de reforma a la UCI, la ASO y la AIGCP (organización internacional de grupos profesionales). Entre los cambios ya aceptados figura el retorno de la alimentación en las subidas categorizadas.

"Afortunadamente, ahora podemos alimentarnos al comienzo de las subidas", dijo Mauduit. "El jurado de la carrera y (el director de carrera del Tour) Thierry Gouvenou respondieron rápidamente. Pero no es suficiente".

Tom Southam, director deportivo de EF Education-EasyPost, se hizo eco de muchas de estas preocupaciones, al tiempo que reconoció la complejidad del asunto.

"Las reglas cambiaron este año y ya no somos nosotros quienes decidimos dónde se hacen los avituallamientos", señaló. "Ahora hay 23 equipos compitiendo por un espacio en el mismo sitio. Eso aumenta mucho la presión. Incluso aunque los colocáramos nosotros mismos, no sería muy diferente en un día llano de 120 kilómetros. Aunque Southam dio crédito a los organizadores por hacerlo lo mejor que pudieron, también abogó por una mayor aportación del personal experimentado de los equipos. "Deberían contar con un DS (director deportivo) que conozca el terreno: se necesita aparcamiento para 23 equipos, una ligera subida y tramos más lentos. Otras carreras se limitan a llamar a un DS local y decirle: '¿Puedes ayudarnos?'. Funciona". El creciente calor en las etapas es otra preocupación urgente. "El Tour es cada vez más caluroso", señaló Southam. "Ayer teníamos previstos 9 o 10 puntos de avituallamiento más los autos, así que estuvimos bien. Pero se está convirtiendo en un factor importante". "Si seguimos corriendo en julio, tenemos que empezar las etapas antes, no a la una de la tarde. Si la carrera termina a las 5:30 en vez de a las 4:30 en la televisión, que así sea. Algo tiene que cambiar", indicó. (Editado en español por Natalia Ramos)