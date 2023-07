Esperan pocos avances en acuerdo comercial ue-mercosur durante la cumbre interregional

BRUSELAS, 14 jul (Reuters) - Es poco probable que la cumbre de líderes de la Unión Europea y América Latina y el Caribe de la próxima semana sirva para desbloquear un acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, dijeron el viernes funcionarios de ambas partes.

Se espera que más de 50 líderes asistan a la cumbre UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) que se realizará en Bruselas el lunes y el martes.

El jefe de Comercio de la UE, Valdis Dombrovskis, ha dicho que la reunión podría dar un impulso a las negociaciones entre la UE y el bloque Mercosur de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que alcanzaron un acuerdo comercial provisional en 2019.

El acuerdo ha quedado en suspenso debido a la preocupación de la UE por la deforestación del Amazonas.

Un funcionario de la UE dijo el viernes que el bloque no esperaba ningún avance en la cumbre, durante la que probablemente habrá muchas reuniones bilaterales o de grupos más pequeños.

El subsecretario argentino de Asuntos Latinoamericanos y Caribeños, Gustavo Martínez Pandiani, dijo que no esperaba resultados concretos sobre el acuerdo comercial.

"La CELAC-UE no es el lugar adecuado para negociar comercio. Es un foro político", dijo a un reducido grupo de periodistas. "Aquí no estamos hablando de cifras aduaneras y comerciales".

Añadió que Mercosur no quería cualquier acuerdo con Europa.

"Queremos un acuerdo justo y equilibrado en el que todas las partes tengan algo que ganar", dijo.

La Comisión Europea ha propuesto una adenda sobre deforestación y sostenibilidad y está a la espera de una respuesta del Mercosur.

La UE cree que la derrota de Jair Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales brasileñas del pasado octubre ha creado una ventana de oportunidad. Lula ha prometido revisar la política climática de Brasil.

Sin embargo, Lula ha dicho que Mercosur quiere un acuerdo comercial "en el que todos ganen" y ha criticado la adenda por introducir posibles penalizaciones por la política climática.

Un funcionario de la UE dijo que no era el caso. "No hemos propuesto, no estamos proponiendo sanciones (...) Intentamos realmente subir la marea y elevar todos los barcos con ella, a través de un enfoque que sea sólido y sostenible", dijo el funcionario. (Reporte de Philip Blenkinsop y Andrew Gray; Editado en Español por Javier López de Lérida)

Reuters