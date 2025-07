Esperanza Aguirre asegura que Rajoy debería dar explicaciones tras la imputación de Montoro

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha asegurado este viernes que no se puede achacar responsabilidad al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, pero sí que cree que el expresidente Mariano Rajoy debería ofrecer explicaciones. "Por supuesto", ha respondido Aguirre, al ser preguntada expresamente en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, si cree que Mariano Rajoy debería dar explicaciones por este caso que afecta a Montoro, al que un juez de Tarragona ha imputado por favorecer a gasistas desde el Ministerio de Hacienda. Aguirre ha justificado que el PP desligue a Feijóo del caso que afecta a Montoro. "¿Cómo no se va a desvincular del caso? Esto es como si le echamos la culpa a Pedro Sánchez de lo de Roldán. El señor Feijóo estaba en Galicia, no tenía ni idea de nada de todo esto", ha enfatizado. Un día después de que el exministro se haya dado de baja del PP, Aguirre ha asegurado que "menos mal" y ha añadido que "ha tardado mucho". "Se podía haber dado de baja cuando dijo aquello de que iba a subir más los impuestos que lo que proponía Izquierda Unida", ha aseverado. CREE QUE MONTORO PUDO FILTRAR SU DECLARACIÓN DE LA RENTA EN 2015 Aguirre ha afirmado que, "a pesar de todo" ella defiende "la presunción de inocencia". "Serán los jueces los que tengan que decir lo que ha hecho", ha manifestado, tras criticar de nuevo la decisión de Montoro de subir los impuestos a pesar de lo que decía el programa electoral con el que Rajoy se presentó a las elecciones. Después de que en 2015, cuando era candidata a la alcaldía de Madrid, Aguirre denunciase ante la Fiscalía General del Estado la filtración de los datos de su declaración de la renta, la expresidenta madrileña ha señalado que tenía "la cuasi certeza de que había sido Montoro". Tras recalcar que su declaración de la renta era "perfecta", ha admitido que esa filtración de sus datos fue perjudicial para ella después en las urnas, ya que, "disuadió" a parte de los pensionistas porque les "pareció que era mucho dinero". "YO EL 'IN VIGILANDO' LO CUMPLÍ" Ante los que le han recriminado su responsabilidad 'in vigilando' tras la imputación de dos de sus consejeros en el Gobierno madrileño (Ignacio González y Francisco Granados), ha afirmado que ella dimitió, algo que, según ha recalcado, "no hace el señor Sánchez". "Cuando un juez metió en la cárcel a quien había sido mi vicepresidente, en prisión provisional sin fianza, entonces yo pensé que es que tendría que tener, no ya unos indicios normales, tendría que tener unos indicios muy graves de que algo terrible había cometido", ha señalado. Sin embargo, ha asegurado que han pasado siete años y todavía no sabe "qué indicios eran los que tenía". "Pero eso sí, le metió en prisión y yo dimití por ello", ha dicho, recordando que entonces era portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Dicho esto, ha diferenciado su comportamiento del que tiene el presidente del Gobierno. "A Sánchez lo meten a Cerdán exactamente en las mismas condiciones, pero con unos indicios que todos sabemos que son muy claros y no dimite", ha apostillado. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha resaltado que ella el 'in vigilando' lo "cumplió" y "dos veces", dado que también dimitió de su cargo de "presidenta del Partido Popular de Madrid" porque fue "la UCO a investigar". "No tenía ni idea de las cuentas, porque había un tesorero y había un gerente y unas personas que se ocupaban. Pero como había venido la UCO también pensé que debían de tener buenos indicios", ha asegurado Aguirre.