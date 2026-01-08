Esperanza entre familiares de opositores presos en Venezuela tras anuncio de excarcelación

Familiares de los cientos de detenidos por motivos políticos en Venezuela comenzaron a llegar a los centros de detención con la esperanza de que estén entre los excarcelados que anunció este jueves el gobierno.

Un primer puñado llegó al conocido centro de detenciones de El Helicoide, sede de los servicios de inteligencia en Caracas.

Allí estuvo detenida por ejemplo la activista Rocío San Miguel, que figura entre los liberados.

Atalí Cabrejo espera noticias de su hijo Juan José Freites, dirigente del partido Vente, de la líder opositora María Corina Machado.

Fue detenido el 23 de enero de 2024 y acusado de "terrorismo".

El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció las excarcelaciones sin precisar cifras. La medida fue celebrada por activistas y la Casa Blanca, que insistió en que eran un "ejemplo" de la "influencia" del presidente Donald Trump sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

"No me han llamado, vi las noticias y me vine para acá", dijo Cabrejo a la AFP. "He sentido miedo, mucho terror, mucho nervios por la vida de ellos (...). Estoy nerviosa. Dios quiera que esto sea una realidad".

La policía le impide pasar hasta la puerta de acceso para pedir información.

La misma expectativa está en la cárcel del Rodeo I, en las afueras de la capital, donde se encuentran recluidas personas extranjeras, según ONG. "Es la primera vez en 21 meses que tenemos esperanza de que los nuestros van a salir", dijo una mujer en la entrada que pidió anonimato por miedo a que pueda perjudicar a su allegado.

Unos 40 familiares se agolpan en la entradas, mientras los guardias les dicen no tener información.

La ONG especializada Foro Penal contabiliza 806 presos por razones políticas, entre ellos los detenidos en los días que siguieron a las protestas contra la cuestionada elección de Maduro en 2024.

Fueron más de 2000 en apenas 48 horas. Muchos terminaron en la cárcel de Tocorón, que sirvió de centro de operaciones de la temida banda Tren de Aragua hasta que fue retomada por las autoridades.

Yuraima Almeida, de 59 años, acudió para saber de su hijo Jerry Alexander, preso hace un año. "No aguantaba la angustia", expresó. "Es una mezcla de alegría, de nervios".