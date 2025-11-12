Esperanzas de Emiratos e Irak para el Mundial dependen de 5ª ronda de eliminatoria

Una derrota prolongaría por otros cuatro años la espera de una participación en el Mundial. Un triunfo abre la posibilidad de obtener uno de los dos últimos lugares en el torneo global de 2026, ampliado a 48 equipos.

Irak y Emiratos Árabes Unidos tienen una última oportunidad de mantenerse en el camino hacia la Copa del Mundo en una serie de dos partidos, correspondiente a la quinta ronda de la eliminatoria asiática.

Emiratos Árabes Unidos alberga el primer partido en Abu Dhabi el jueves. El segundo se jugará en Basora, Irak, el próximo martes.

El ganador avanzará al repechaje intercontinental de la FIFA, que se disputará en marzo. Se unirá así a otros cinco equipos de diferentes confederaciones. Estarán en juego dos lugares en la Copa del Mundo, que será coorganizada por Estados Unidos, México y Canadá.

“Nuestro primer objetivo es asegurar la clasificación de Irak a la Copa del Mundo, que es el logro más importante para nosotros", enfatizó el entrenador de Irak, Graham Arnold.

Arnold guió a Australia a los octavos de final en la Copa del Mundo de 2022 —una derrota ante Argentina, la eventual campeona— antes de renunciar como seleccionador principal de los Socceroos en septiembre del año pasado. El australiano de 62 años asumió el cargo en Irak en marzo y espera que su experiencia en las eliminatorias pueda ayudar a que el equipo regrese al torneo por primera vez desde su única aparición en México 1986.

“Clasificar a través del repechaje es una oportunidad histórica para Irak, y debemos aprovecharla”, enfatizó Arnold. "Necesitamos que todos los que representan a Irak den todo".

En la tercera ronda, que terminó en junio, Irak y Emiratos Árabes Unidos ocuparon el tercer lugar en sus grupos. Sólo los líderes de estos se clasificaron automáticamente.

En la cuarta ronda, llevada a cabo en octubre, ambos países quedaron fuera una vez más, terminando segundos en sus grupos de tres equipos detrás de Qatar y Arabia Saudí, que aseguraron lugares en la Copa del Mundo.

Arnold se mostró descontento con la organización de la ronda anterior, al afirmar que Qatar y Arabia Saudí se beneficiaron de jugar en casa y de un descanso de seis días entre partidos, el doble de tiempo que los otros cuatro equipos.

“Nunca he visto un formato como este en mi carrera. Cuando estaba con Australia, nos dijeron que estos playoffs serían en un lugar neutral”, comentó. "Es la misma situación: Qatar tuvo seis días de descanso, apoyo en casa y avanzó".

Arnold dijo que espera que los 60.000 aficionados en Basora puedan marcar la diferencia en el partido de vuelta de esta serie.

El entrenador de Emiratos Árabes Unidos, Cosmin Olaroiu, compartió una frustración similar sobre la cuarta ronda, pero quiso que sus jugadores se enfocaran en el partido del jueves, cuando espera que 36.000 espectadores llenen el Estadio Mohammed bin Zayed.

“Tenemos que olvidar el partido contra Qatar” afirmó Olaroiu. "Todavía tenemos una oportunidad de clasificar a la Copa del Mundo, y debemos aprovecharla. Tenemos que estar en nuestro mejor nivel contra Irak, y todos tienen un papel que desempeñar".

Asia recibió ocho lugares automáticos en la Copa del Mundo 2026. Japón, Corea del Sur, Australia, Irán, Uzbekistán y Jordania se clasificaron desde la tercera ronda.

El mes pasado se unieron Arabia Saudí y Qatar. Arabia Saudí, después de vencer a Indonesia, obtuvo el empate que necesitaba en casa contra Irak para ganar el Grupo B.

