Esperanzas para los desaparecidos en el condominio en florida se desvanecen en sexto día de búsqueda

Por Gabriella Borter

SURFSIDE, Florida, 29 jun (Reuters) - Las operaciones de búsqueda y rescate se prolongaron el martes a su sexto día en el lugar donde se derrumbó parcialmente un complejo de edificios en Florida dejando al menos 11 personas muertas y otras 150 desaparecidas.

Mientras se desvanecían las esperanzas de sacar a alguien más con vida de los escombros que dejó el derrumbe de casi la mitad de la torre de 12 plantas y 156 unidades, las autoridades no se cerraban a la posibilidad de encontrar supervivientes.

Las familias de los 150 desaparecidos estaban "afrontando la noticia de que tal vez sus seres queridos no salgan con vida", dijo el lunes por la noche a la prensa la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine.

Las autoridades dijeron a última hora del lunes que los equipos que buscan entre el hormigón roto, el metal retorcido y el polvo de los materiales de construcción pulverizados seguían trabajando 24 horas con perros, grúas y escáneres de infrarrojos.

Sin embargo, no se ha rescatado a nadie con vida de las ruinas del condominio Champlain Towers South, situado frente al mar en Surfside, junto a Miami Beach, desde unas horas después de que uno de los costados del edificio se derrumbó la madrugada del jueves mientras los residentes dormían.

Los bomberos hablaron de haber detectado débiles sonidos en el interior de la pila de escombros y de haber encontrado huecos en las profundidades lo suficientemente grandes como para sostener la vida.

"No es que hayamos visto a nadie ahí abajo, pero no hemos llegado al fondo", dijo el lunes a la prensa la jefa adjunta de los bomberos de Miami-Dade, Raide Jadallah.

Las autoridades de la ciudad anunciaron que el lunes se recuperaron otros dos cuerpos, lo que eleva a 11 el número de muertos confirmados.

La tragedia puede acabar siendo la mayor pérdida de vidas por una falla estructural en la historia de Estados Unidos.

Dos pasarelas interiores se derrumbaron en el vestíbulo del hotel Hyatt Regency de Kansas City, Misuri, durante una fiesta en julio de 1981, causando 114 muertos. Y 98 personas murieron cuando el techo del teatro Knickerbocker de Washington, D.C., cedió por el peso de la nieve durante la proyección de una película en enero de 1922.

Lo que causó que el edificio de 40 años de Surfside se derrumbara violentamente seguía siendo objeto de investigación, pero la atención inicial se centró en las deficiencias estructurales identificadas en el informe de un ingeniero de 2018 publicado por los funcionarios de la ciudad de Surfside.

Ese informe encontró una severa erosión del hormigón en el estacionamiento subterráneo y daños importantes en una losa debajo de la cubierta de la piscina. El autor del informe, Frank Morabito, escribió que el deterioro se "expandiría exponencialmente" si no se reparaba.

Ross Prieto, entonces máximo responsable de la construcción en Surfside, se reunió con los residentes al mes siguiente de revisar el informe y les aseguró que el edificio estaba "en muy buen estado", según el acta de la reunión publicada el lunes.

Después de la reunión, Prieto envió un correo electrónico al gerente de la ciudad para decir que "fue muy bien (...) Se abordaron todas las principales preocupaciones sobre su proceso de recertificación".

Reuters no pudo contactar a Prieto, que ya no es empleado de Surfside. Dijo al periódico Miami Herald que no recordaba haber recibido el informe.

La presidenta de la asociación de condominios advirtió a los residentes en una carta de abril de 2021 que el deterioro visible del hormigón identificado tres años antes había "empeorado significativamente", junto con los daños en el tejado, y les instó a pagar unos 15 millones de dólares en evaluaciones necesarias para realizar las reparaciones, según informaron el lunes The Wall Street Journal y USA Today.

La autora de la carta, Jean Wodnicki, sobrevivió al derrumbe del jueves, según los periódicos. (Reporte de Gabriella Borter en Surfside, Florida; información adicional de Brendan O'Brien, Brad Heath, Peter Szekely Kanishka Singh y Dan Whitcomb; redacción de Steve Gorman; editado en español por Gabriela Donoso)

