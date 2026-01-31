Espero ganar estabilidad, dice Rybakina tras ganar en Australia

Ganadora de Wimbledon en 2022 y finalista en Australia en 2023 antes de vivir un largo periodo de dificultad, la kazaja Elena Rybakina espera que el título logrado este sábado en Melbourne le sirva para "ganar estabilidad" y mantenerse en la élite del circuito femenino

Rybakina sumó su segundo título del Grand Slam tras superar en tres sets a la N.1 mundial Aryna Sabalenka, gran favorita a la victoria

"Estoy muy contenta de volver a este nivel y espero volver a ser regular durante toda la temporada, jugando un gran tenis y logrando grandes resultados", declaró en conferencia de prensa

"Siempre estuve convencida de que podía volver a este nivel. Todos tenemos altibajos. Todo es cuestión de trabajo. He trabajado mucho con mi equipo y ellos también me han apoyado mucho cuando las cosas iban un poco peor. Y con las victorias, algunas importantes contra las mejores, recuperas la confianza"

Preguntada por sus sensaciones en comparación a cuando ganó su primer Grand Slam, Rybakina respondió: "Es diferente porque en Wimbledon fue la primera vez que llegaba tan lejos en un torneo de Grand Slam y lo gané. Recuerdo que dormí mal antes de las semifinales e incluso de los cuartos. ¡Por no hablar de la noche anterior a la final! Todo lo que se me pasaba por la cabeza... fue realmente muy estresante"

"Con la experiencia, estos años en el circuito he aprendido mucho. Siempre hay emociones, una quiere ganar, pero es distinto. Aquí conseguí dormir bien. Mi entrenador me decía: '¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿perder?'. Como dice él, si pierdes, vuelves a jugar la semana siguiente. Y hay muchos torneos de Grand Slam por disputar, así que estaba más concentrada y menos nerviosa"

Respecto a su derrota en la final de Melbourne hace tres años contra Sabalenka, la kazaja aseguró que si la bielorrusa se ponía por delante en el marcador, tendría que "asumir riesgos, sin esperar a que ella cometiera errores o me llevara a peloteos largos"

Preguntada si tras ganar dos Grand Slam y el Masters WTA considera la posibilidad de llegar a ser la N.1 mundial, Rybakina concluyó: "Aspiro a grandes objetivos"