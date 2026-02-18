Espías extranjeros pueden ver los mensajes de Telegram de soldados rusos, según un ministro

MOSCÚ, 18 feb (Reuters) -

Los servicios de inteligencia extranjeros pueden ver los mensajes enviados por los soldados rusos a través de la aplicación de mensajería Telegram, según dijo el miércoles el ministro ruso de Desarrollo Digital, Maksud Shadayev, según la agencia de noticias Interfax.

Telegram, uno de los servicios de mensajería más populares en Rusia, es ampliamente utilizado por el ejército ruso que lucha en Ucrania, pero está bajo la presión de las autoridades, que le han impuesto restricciones por su supuesta incapacidad para eliminar contenidos extremistas.

"Hay numerosos indicios de que las agencias de inteligencia extranjeras tienen acceso a la correspondencia del servicio de mensajería y están utilizando estos datos contra el ejército ruso", según se ha citado a Shadayev.

Roskomnadzor, el regulador de comunicaciones de Rusia, ha afirmado que está ralentizando el servicio de Telegram en el marco de una campaña más amplia contra los servicios de mensajería de propiedad extranjera que, según afirma, no han cumplido con la legislación rusa.

El Kremlin confirmó la semana pasada que la aplicación de mensajería estadounidense WhatsApp, propiedad de Meta Platforms META.O, ha sido bloqueada por completo por no cumplir con la legislación local, y sugirió a los rusos que recurran en su lugar a una "aplicación de mensajería nacional" respaldada por el Estado llamada MAX.

Los críticos afirman que MAX es una herramienta de vigilancia. Las autoridades rusas lo niegan.

(Información de Reuters, redacción de Felix Light, edición de Andrew Osborn; edición en español de María Bayarri Cárdenas)