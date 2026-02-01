ESPN cierra acuerdo sobre NFL Network y derechos de RedZone, dando a la liga participación en la red

La compra de NFL Network y otros activos digitales de la liga por parte de ESPN se ha concretado, después de que los reguladores gubernamentales aprobaron la transacción

La liga y ESPN anunciaron oficialmente el cierre del acuerdo el sábado por la noche, después de que el Departamento de Justicia e incluso autoridades antimonopolio no estadounidenses completaron sus revisiones

ESPN adquirió NFL Network, NFL Fantasy y los derechos para distribuir el canal RedZone a operadores de cable y satélite, y la liga obtendrá una participación accionaria del 10% en ESPN

“Con el cierre, comenzaremos a integrar a los empleados de la NFL en ESPN en los próximos meses”, indicaron ESPN y la NFL en un comunicado. "Al mirar hacia el futuro, los fanáticos de la NFL pueden esperar una programación ampliada, un mayor acceso a NFL Network, experiencias innovadoras de Fantasy y una cobertura inigualable del deporte más popular de Estados Unidos"

The Athletic fue el primer medio en informar sobre la aprobación por parte de los reguladores gubernamentales

No se espera que los espectadores noten cambios en NFL Network sino hasta abril, cuando los empleados de NFL Media pasen a formar parte de ESPN

NFL Network, que cuenta con casi 50 millones de suscriptores, se incluirá en el producto directo al consumidor de ESPN, que se lanzó en agosto pasado, poco después de que se anunció por primera vez el acuerdo

El canal NFL RedZone será distribuido por ESPN a operadores de cable y satélite. Sin embargo, la NFL continuará siendo propietaria, operando y produciendo el canal, así como reteniendo los derechos para distribuirlo digitalmente. ESPN también obtendría los derechos de la marca RedZone, lo que significa que en el futuro podrían surgir canales RedZone para fútbol americano universitario y baloncesto u otros deportes

NFL Fantasy Football se fusionará con ESPN Fantasy Football, otorgando a la cadena el juego oficial de fútbol americano de fantasía de la liga

NFL Network seguirá transmitiendo siete partidos por temporada. Cuatro de los encuentros de ESPN, incluidos algunos que se superponen en ventanas los lunes por la noche, se trasladarán a NFL Network. ESPN licenciará tres duelos adicionales que se transmitirán en NFL Network

La NFL ha recuperado los derechos de cuatro partidos internacionales, que se espera que se pongan a subasta. La liga ha discutido que cada uno de sus 32 equipos juegue al menos un encuentro internacional por temporada si el calendario se expande a 18 partidos de temporada regular

La liga continuará siendo propietaria y operando NFL Films, NFL+, NFL.com, los sitios web oficiales de los 32 equipos, la NFL Podcast Network y el NFL FAST Channel (un canal de streaming gratuito con publicidad)

Con la venta, ESPN es propiedad en un 72% de ABC Inc. — una subsidiaria indirecta de The Walt Disney Company — 18% de Hearst y 10% de la NFL

___

AP NFL: https://apnews.com/hub/nfl