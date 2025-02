ESPN y Grandes Ligas pondrán fin a su contrato tras la temporada 2025, dice fuente de AP

La cobertura de los juegos de béisbol de las Grandes Ligas por parte de ESPN concluirá al finalizar la temporada 2025.

Ambas partes acordaron poner fin a su acuerdo de televisión nacional de manera anticipada, dijo el jueves una persona con conocimiento de la decisión. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no se había hecho un anuncio formal.

La separación entre ESPN y las Grandes Ligas fue reportada originalmente por The Athletic. Según ese sitio, el comisionado de las mayores Rob Manfred escribió en un memorando a los propietarios que las Grandes Ligas “no han estado satisfechas con la cobertura mínima que han recibido en las plataformas de ESPN en los últimos años”.

El 1 de marzo vencía el plazo para que las mayores y ESPN rescindieran los últimos tres años de su contrato. Las partes pactaron por siete años en 2021, con un pago promedio de 550 millones de dólares por temporada.

ESPN ha transmitido juegos de MLB desde 1990, pero la cadena redujo su cobertura en el contrato actual a 30 encuentros de temporada regular —principalmente los domingos por la noche— y las series de comodín de postemporada.

Asimismo, ESPN transmitió el Derbi de Jonrones y diez duelos de pretemporada.

