ESPN y NFL llegan a un acuerdo no vinculante para la venta de NFL Network y otros activos

Desde que la NFL anunció que estaba buscando vender NFL Network y otros activos de medios, ESPN emergió como una de las favoritas para cerrar un trato.

Casi cinco años después, finalmente hay un marco para concretar la transacción.

La NFL anunció el martes por la noche que ha entrado en un acuerdo no vinculante con ESPN. Según los términos, ESPN adquirirá NFL Network, NFL Fantasy y los derechos para distribuir el canal RedZone a operadores de cable y satélite.

Por su parte, la liga obtendrá una participación del 10% en ESPN.

La liga y la empresa de medios aún tienen que negociar un acuerdo definitivo y obtener la aprobación de los propietarios de la NFL. El acuerdo también tendrá que someterse a aprobaciones de los reguladores.

"A veces, las grandes cosas tardan mucho en llegar al punto en que están bien", dijo el comisionado de la NFL Roger Goodell en una llamada con The Associated Press. "Y ambos sentimos que esto está en esa etapa".

Junto con la venta de NFL Network, ESPN y la NFL tendrán un segundo acuerdo no vinculante donde la liga otorgará a la compañía televisiva las licencias sobre cierto contenido y demás propiedad intelectual. Todo ello podrá ser usado por NFL Network y otros activos que han sido comprados.

"Hemos estado hablando de esto en serio durante los últimos años", indicó el director general de Disney, Bob Iger, en una llamada con la AP. "Pero curiosamente, comenzamos a hablar de esto hace más de una década y realmente no sucedió nada. Y volvimos a ello cuando regresé a Disney después de mi retiro".

Lo que obtiene ESPN

Se espera que ESPN lance su servicio directo al consumidor antes de finales de septiembre. El servicio daría a los clientes que están cancelando su servicio de cable el acceso a todos los programas y redes de ESPN por US$29,99 al mes.

La adición de más programación de la NFL aumenta el valor.

Muchos espectadores recibirán el servicio de forma gratuita como parte de su suscripción a cable, satélite y la mayoría de los servicios de streaming.

"Cuando regresé a Disney y evalué esencialmente el futuro de ESPN, quedó claro que ESPN tenía que lanzar un producto más grande, más robusto y digital o directo al consumidor, no sólo por el bien del negocio de ESPN, sino por el aficionado a los deportes", puntualizó Iger. "Y obviamente, cuando empiezas a pensar en contenido deportivo de alta calidad, tus ojos se dirigen inmediatamente hacia la NFL porque realmente no hay nada más valioso y popular que eso".

NFL Network, que tiene casi 50 millones de suscriptores, sería propiedad de ESPN, que la operaría. Asimismo, estaría incluida en el producto directo al consumidor de ESPN.

El canal NFL RedZone sería distribuido por ESPN a operadores de cable y satélite.

Sin embargo, la NFL continuará siendo propietaria, operando y produciendo el canal, así como reteniendo los derechos para distribuir el canal digitalmente.

ESPN también obtendría los derechos de la marca RedZone, lo que significa que los canales RedZone para fútbol americano universitario y baloncesto u otros deportes podrían llegar en el futuro.

NFL Fantasy Football se fusionaría con ESPN Fantasy Football, dando a ESPN el juego oficial de fútbol americano de fantasía de la liga.

NFL Network seguirá transmitiendo siete partidos por temporada. Cuatro de los encuentros de ESPN, incluidos algunos que están en ventanas superpuestas los lunes por la noche, se trasladarían a NFL Network.

ESPN otorgaría licencias de tres duelos adicionales que se transmitirán en NFL Network.

Lo que recibe (y retiene) la NFL

La liga obtiene una participación del 10% en ESPN. Aidan O'Connor, vicepresidente senior de la firma de marketing Prosek Partners, estima que el valor de eso sería de entre 2200 millones y 2500 millones de dólares.

Actualmente, ESPN es propiedad en un 80% de ABC Inc. como una subsidiaria indirecta de The Walt Disney Company. El otro 20% es propiedad de Hearst. Aún no se sabe si la participación del 10% para la NFL provendría completamente de la participación de ABC o si sería un 5% de ABC y un 5% de Hearst.

Esta no es la primera vez que la liga tiene una participación en un negocio digital o de comunicaciones. Lo tuvo en el pasado con Sirius Satellite Radio y SportsLine. La NFL también podría tener participación en la recién formada "Paramount Skydance Corporation", que posee CBS, debido a la asociación de la liga con Skydance.