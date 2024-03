Tegucigalpa (ap) — la ex primera dama de honduras ana garcía de hernández anunció el martes que buscará la candidatura presidencial para las elecciones de 2025, cuatro días después de que se conociera la condena de culpabilidad por narcotráfico contra su esposo juan orlando hernández en estados unidos.

“Quiero decirles que desde este momento iniciaré una lucha activa y proactiva para que el mundo conozca la injusticia que se cometió, y para ello lo haré desde la posición de buscar una precandidatura, una candidatura al Partido Nacional de Honduras a la presidencia de la república”, expresó García de Hernández en conferencia de prensa junto a sus dos hijas Isabela y Daniela.

El expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) podría ser condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable el viernes 8 de marzo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York de cargos de asociación delictuosa para el tráfico de drogas y de uso y posesión de armas. La audiencia de sentencia está programada para el 26 de junio.

“Conozco lo que hay que hacer, conozco el trabajo, sé de la dedicación y la lucha que ha tenido mi esposo cada día, y sé de las grandes necesidades que vive Honduras, y una de las más fuertes es la injusticia que acabamos de ver. Por eso le pido al pueblo hondureño su apoyo... que nos unamos por esta cruzada por la justicia”, agregó la ex primera dama.

El diputado del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), Marco Eliud Girón, dijo a The Associated Press que Ana García de Hernández tiene derecho a participar porque la Constitución de Honduras se lo permite, pero “a lo que no tiene derecho es a que el pueblo vote por ella”.

Argumentó que “en los matrimonios hay algo que se llama confesiones de alcoba y, en ese sentido, Ana de Hernández conocía muy bien lo que su esposo estaba haciendo en cuanto a su relación con el narcotráfico, así como Juan Orlando conocía lo que hacía su hermano Tony Hernández”.

A criterio del congresista, la decisión de la ex primera dama es una estrategia política para evadir de alguna forma la justicia nacional e incluso extranjera.

Girón señaló que a Estados Unidos viajó una comisión de fiscales que estuvo en el juicio de Juan Orlando Hernández, y que ese grupo del Ministerio Público anunció que investigará a todas las personas relacionadas con el expresidente, “y obviamente ella será investigada”.

Juan Orlando Hernández es el primer presidente hondureño extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico y declarado culpable. El 14 de febrero de 2022, Estados Unidos solicitó su captura con fines de extradición y días después fue detenido en su residencia de Tegucigalpa.

Su extradición se produjo en abril de 2022, y el 20 de febrero de 2024 inició su juicio presidido por el juez Kevin Castel en el que un jurado lo declaró culpable de los tres delitos que se le imputaban.