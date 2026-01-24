Esposa del líder opositor de Uganda relata ataque de hombres armados en su hogar

KAMPALA, Uganda (AP) — Los hombres armados que irrumpieron en la casa del líder opositor ugandés Bobi Wine el viernes por la noche querían saber dónde estaba él, y atacaron a su esposa para intentar averiguarlo

Barbara Kyagulanyi, conocida cariñosamente como Barbie, dijo a los periodistas reunidos alrededor de su cama de hospital que no cooperó con las decenas de hombres con uniforme militar. Les dijo que no sabía dónde estaba su esposo y se negó a desbloquear su teléfono móvil a pesar de sus demandas

Los intrusos la acosaron e insultaron, preguntándole por qué se había casado con el líder opositor Kyagulanyi Ssentamu, conocido ampliamente como Bobi Wine, el más prominente de los siete candidatos que desafiaron al presidente ugandés Yoweri Museveni en las elecciones de la semana pasada

Wine ha estado escondido desde que Museveni fue declarado ganador de las elecciones presidenciales del 15 de enero, con el 71,6% de los votos, según los resultados oficiales. El partido de Wine, la Plataforma de Unidad Nacional, o NUP, obtuvo el 24,7% de los votos, un resultado que él ha rechazado como falso

Wine, quien ha llamado a protestas pacíficas, declaró recientemente que teme por su seguridad y se encuentra en un lugar desconocido

Redada nocturna

Ha habido una fuerte presencia de seguridad alrededor de la casa de Wine. El viernes por la noche, los hijos de la pareja no estaban en casa y Kyagulanyi estaba sola en la casa, excepto por un guardia en la puerta principal, cuando los hombres armados irrumpieron por la fuerza

Kyagulanyi grabó a los intrusos con su teléfono. El video, publicado en X, sorprendió a muchos ugandeses. Ella dijo desde su cama de hospital que después de ver la "manada de hombres", llamó a su cuñado y le dijo: "Este es el final"

Kyagulanyi dice que dos hombres la sujetaron mientras el resto registraba la casa. Uno le pidió que desbloqueara su teléfono. Cuando se negó, él la levantó del suelo y ella lo pateó, momento en el cual el segundo hombre la agarró, arrancándole parte de la parte superior de su pijama y los botones. Algunos guardias "apartaron la mirada" pero otros "no se inmutaron", dijo

Más tarde, relató Kyagulanyi, un hombre armado la agarró del cabello y golpeó su cabeza contra un pilar. Cuatro hombres la forzaron al suelo y se sentaron sobre ella. Dijo que perdió el conocimiento y fue llevada al hospital a la 1 de la mañana

En el Hospital Nsambya, en la capital ugandesa de Kampala, estaba siendo tratada por contusiones y ansiedad

Ataques contra Wine y su familia

Kyagulanyi indicó que no tiene dudas de que el general Muhoozi Kainerugaba, jefe del ejército desde 2024 e hijo del presidente, fue responsable de la redada, tras sus repetidas amenazas contra su esposo en X

El coronel Chris Magezi, portavoz del ejército, no respondió a una solicitud de comentarios

El abogado de Wine, Robert Amsterdam, instó el viernes a la comunidad internacional a "exigir garantías inmediatas y verificables" de la seguridad de Wine, citando las amenazas "imprudentes" del jefe del ejército contra el líder opositor, incluso cuando la policía dice que Wine no ha cometido ningún delito

Los tuits de Kainerugaba en X son a menudo ofensivos, y ha atacado a Wine en las publicaciones en los últimos días, llamándolo "babuino" y "terrorista". A menudo borra sus publicaciones más tarde

Kainerugaba señaló esta semana que más de 2.000 seguidores de Wine han sido detenidos desde las elecciones

David Lewis Rubongoya, secretario general del partido de Wine, apuntó el sábado que el NUP "está bajo ataque", describiendo los eventos recientes como una "nueva fase de persecución"

"Nuestro líder está escondido", dijo Rubongoya. "Varios otros líderes del partido están desaparecidos o bajo arresto"

Elección disputada

Las elecciones en Uganda estuvieron marcadas por un apagón de internet de varios días y el fallo de las máquinas de identificación biométrica de votantes que causaron retrasos en el inicio de la votación en áreas, incluidas Kampala. Wine también ha alegado que las urnas fueron llenadas en algunas áreas vistas como bastiones de Museveni

Por su parte, Museveni acusó a la oposición de intentar fomentar la violencia durante la votación

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha instado a "la moderación de todos los actores y al respeto del Estado de Derecho y las obligaciones internacionales de derechos humanos de Uganda"

Las fuerzas de seguridad ugandesas fueron una presencia constante durante la campaña electoral

Wine sostuvo que las autoridades lo siguieron y acosaron a sus seguidores, a menudo usando gas lacrimógeno contra ellos. Hizo campaña con un chaleco antibalas y un casco para protección

Museveni, de 81 años, servirá ahora un séptimo mandato que lo acercará a cinco décadas en el poder. Sus seguidores lo acreditan por la relativa paz y estabilidad que ha hecho de Uganda un hogar para cientos de miles que huyen de la violencia en otras partes de esta región de África

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa