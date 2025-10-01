Esposa del presidente del Gobierno español recurre su procesamiento por malversación

La esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recurrió este miércoles la decisión de un juez de solicitar su procesamiento ante un jurado popular por malversación de fondos, según un documento al que tuvo acceso AFP.

"No existen indicios probatorios" de desviación de fondos públicos, señaló el recurso presentado por el abogado de Begoña Gómez.

Gómez es una ciudadana "particular" que no puede "considerarse como funcionaria pública", y al no serlo, no se le puede aplicar el delito de malversación de fondos públicos, continuó el documento.

El juez Juan Carlos Peinado considera que una funcionaria contratada por la oficina de la Presidencia trabajó para Gómez en sus actividades privadas, por lo que considera que sí podría haber cometido una irregularidad.

Gómez, quien ha comparecido varias veces ante el juez Peinado, aseveró en una audiencia el 10 de septiembre que solo pidió de forma "puntual" a la funcionaria, Cristina Álvarez, "enviar algún mensaje", pero insistió en que "nunca" la ayudó en sus actividades profesionales.

El hecho de que en esa audiencia Gómez solo haya aceptado responder a preguntas de su abogado "no puede ser considerado como un indicio de la comisión del delito", aseveró el recurso presentado este miércoles.

El sábado, Gómez no acudió a la última citación que le hizo el magistrado, escudándose en su derecho a ser representada por su abogado.

Aparte de este caso, el magistrado también indaga desde abril de 2024 si Gómez se aprovechó del cargo de su marido en sus negocios privados, con lo que podría haber cometido delitos de corrupción y tráfico de influencias.

Esta causa provocó un fuerte pulso entre la fiscalía, que pidió cerrarla, y el juez, y generó irritación en Pedro Sánchez, quien mantuvo al país en vilo por varios días en abril de 2024 al debatirse sobre si renunciaba, lo que al final no hizo.

Además de su esposa, varias personas de su entorno están en la mira de la justicia, comenzando por su hermano, quien será juzgado próximamente por tráfico de influencias.

"El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Nos toca defender la verdad (...) y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes", aseveró la semana pasada Sánchez, que en septiembre acusó a algunos jueces de estar "haciendo política".

