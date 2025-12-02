Esposa expresidente Honduras, Ana García, afirma: "Mi esposo nunca tuvo relación con grupos del narcotráfico", "fue una cacería de brujas".

CIUDAD DE MÉXICO, 2 dic - Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño indultado por la administración del presidente Donald Trump tras ser condenado por narcotráfico, nunca estuvo vinculado con grupos de narcotraficantes, afirmó su esposa en una conferencia de prensa el martes.

"Fue una cacería de brujas", dijo Ana García a periodistas en la capital del país, Tegucigalpa. "Mi esposo nunca tuvo relación con grupos del narcotráfico", agregó.

Por razones de seguridad, expresó García, no darán a conocer el sitio donde se encuentra su esposo, pero más tarde el martes informarán la hora en que el exmandatario enviará un mensaje a la población. (Reporte de Lizbeth Díaz)