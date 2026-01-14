Esposito afianza el liderato del Inter, el Nápoles se atasca

El Inter de Milán sufrió más de lo esperado para ganar 1-0 en casa a un combativo Lecce gracias a un tanto de Francesco Pio Esposito, este miércoles en un partido que había sido aplazado en diciembre por la decimosexta jornada de la Serie A.

En la clasificación, los nerazzurri afianzan su liderato al sumar 46 puntos, provisionalmente seis más que el AC Milan (2º, 40), que juega el jueves en casa del Como (6º), y que el Nápoles (3º, 40), que tropezó este miércoles al igualar a cero en casa contra el Parma (14º).

Como el Inter, AC Milan y Nápoles no habían podido jugar en diciembre sus duelos de la decimosexta jornada por viajar a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de Italia.

El héroe de la noche en el estadio Giuseppe Meazza de Milán fue Esposito, que aprovechó el rechazo del arquero del Lecce tras un tiro del argentino Lautaro Martínez.

Fue ya en el minuto 78, cuando el partido se acercaba peligrosamente al final, para alivio de los tifosi locales.

Poco antes, en el 73, el Lecce había rozado el gol cuando Mohamed Kaba se encontró solo en el área, pero su tiro desde la zona del punto de penal fue desviado in extremis por el arquero Yann Sommer.

En el resto del partido, el Inter fue superior pero tuvo muchos problemas para generar ocasiones ante un Lecce muy ordenado atrás.

"Está bien ir en cabeza, pero sabemos que todavía quedan muchos partidos y muchos puntos. Debemos mantener la concentración y seguir jugando con seriedad", advirtió el mediocampista polaco del Inter Piotr Zielinski.

El Lecce es apenas decimoséptimo, tres puntos sobre el primer equipo de la zona roja de la tabla, la Fiorentina (18ª).

- Nuevo empate del Nápoles -

Unas horas antes, el vigente campeón Nápoles había confirmado su bache con un 0-0 ante el Parma, registrando su tercer empate seguido en el campeonato.

El Nápoles, campeón de la Supercopa de Italia el pasado mes, empezó bien el 2026, con un triunfo 2-0 en el campo de la Lazio, pero desde entonces solo ha podido empatar en sus tres siguientes compromisos, todos ellos en la Serie A, sucesivamente ante Hellas Verona (2-2), Inter de Milán (2-2) y ahora Parma (0-0).

"Nos ha faltado efectividad. El equipo lo ha intentado de todas las maneras, no podemos reprochar nada a los jugadores, aunque nos falta materializar las ocasiones", estimó el técnico adjunto del Nápoles, Cristian Stellini, que fue el entrenador titular este miércoles porque Antonio Conte debía cumplir el primero de los dos partidos de suspensión por su expulsión en la anterior fecha contra el Inter.

Los parmesanos son decimocuartos con 22 unidades, ocho sobre los puestos de descenso.