Esquí: atletas italianas con luto en Crans Montana

Las representantes de Italia que se presentarán en la Copa del Mundo femenina recordarán a las 40 víctimas (6 de ellas compatriotas) en la doble prueba de velocidad (el descenso el viernes 30 y el supergigante el sábado 31) con 8 atletas para la prueba final antes de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026

Entre ellas se encuentran Federica Brignone (quien participa por segunda vez desde su lesión el pasado abril), Elena Curtoni, Nadia y Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano y Asja Zenere

Se han previsto otros eventos en memoria de las jóvenes víctimas durante el evento de dos días en el complejo turístico suizo

Mientras tanto, los organizadores han decidido cancelar todos los eventos colaterales y no habrá patrocinadores en la pista, centrando el evento en las competiciones deportivas

Asimismo, se suspenderán las actividades en la zona de aficionados, incluidas las ceremonias oficiales, así como todas las actividades diurnas en el centro de Crans-Montana y las del Club de Curling

Los espectadores podrán ver las competiciones desde las zonas de observación designadas a lo largo de la pista y alrededor de la meta

Estas decisiones, subraya el comité organizador, buscan crear un ambiente respetuoso, acorde con el contexto y los valores que promueve el evento

Crans Montana albergará el Mundial de esquí alpino de 2027 y es una de las paradas más famosas del calendario de la Copa del Mundo femenina

Brignone ha ganado en la estación suiza cuatro veces (en 2017, 2018, 2019 y 2020) y ha subido al podio nueve veces en total

A su vez, Goggia ganó el descenso en 2023, dos veces en 2021 y 2019, y quedó tercera en 2022. Por su parte, Marta también ganó el descenso en 2024 y Elena Curtoni fue segunda en el super-G en 2017 y tercera en descenso en 2021 (ANSA)