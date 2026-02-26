Esquí: Brignone, futuro en duda

(di Federico Cristiani) (ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Si no mejoro, será difícil verme el año próximo. No estoy harta aún, pero si estoy harta de sentirme mal", advirtió la esquiadora italiana Federica Brignone, quien hizo historia al lograr dos oros olímpicos en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina a menos de un año de la grave lesión que sufrió y a la que aludió hoy.

"A veces cuando apoyo la pierna (izquierda), siento punzadas terribles", confesó sobre la herida en esa extremidad producto de su accidente en abril que le provocó una fractura de tibia y peroné, con lesiones en el ligamento medial y cruzado anterior, y que comprometía su presencia en los Juegos.

Los 42 puntos de sutura que le dejó su paso por quirófano no fueron el único recuerdo y hoy Brignone se refirió a los dolores que aún padece en la víspera de la primera etapa de la Copa del Mundo en Soldeu en la que participa tras su histórica actuación en los Juegos de Invierno.

A los 35 años, Brignone confesó que hoy su vida "no es normal.

Si esquió por la mañana, sufro después durante todo el día.

Terminé los Juegos con muchos problemas y decidí venir a Andorra de todos modos porque es uno de mis sitios preferidos", explicó.

"El lunes me infiltraron ácido ialurónico y esperaba sentirme mejor, pero sigo teniendo mucho dolor. Esquiar debería ser algo sano, seguro y placentero y no una tortura", comentó al advertir que "si no logro apoyarme en la pierna sin sentir dolor, no tengo ganas de lanzarme a 130 kilómetros por hora".

El mejor recuerdo de los Juegos de Invierno, además de las medallas, es el reconocimiento permanente del público, aseguró tras desertar por precaución de la segunda prueba de descenso libre en la que su colega y compatriota Sofia Goggia, ganadora del bronce en esa competencia en Milán-Cortina, logró el tercer tiempo en el último entrenamiento.

"Las condiciones de la pista son ideales, pero hace un poco de calor. La nieve está dura y compacta, ideal para esquiar", destacó Goggia, al recordar que "en los próximos diez días, tendremos seis competencias y el final de la temporada quisiera dar lo mejor en cada una de ellas".

La de descenso libre se completará mañana, mientras que el sábado y el domingo se disputará el Super G, disciplina en la que lidera (en la descenso, la grave lesión de la estadounidense Lindsey Vonn durante los Juegos, le dio una chance porque marcha quinta en la clasificación).

Los varones, en cambio, compiten en las pruebas de velocidad en Garmisch, Alemania, con la competencia de descenso libre prevista para el sábado y el SuperG para el domingo, con el italiano Giovanni Franzoni, ganador de la medalla de plata en la primera de esas disciplinas en los recientes Juegos, nuevamente en pista.

Franzoni logró hoy el mejor tiempo en la primera prueba cronometrada de la Copa del Mundo al completarla en 1'49"52 para cerrar 21 centésimas de segundo por delante del esloveno Martin Cater y a 26 centésimas de distancia del sueco Felix Monsen.

Otra deportista italiana que se destacó en los Juegos de Invierno fue Lisa Vittozzi, ganadora del oro en la competencia de persecución sobre 10 kilómetros del biatlón y medalla de plata en la de relevos mixtos 4x6 kilómetros de Milán-Cortina, en cuya ceremonia de clausura fue abanderada de la delegación "azzurra" junto con Davide Ghiotto.

Su traje, firmado por ella, pasó a formar parte de la colección del Museo del Comité Olímpico Internacional (COI) en Lausana junto con otras "joyas" de deportistas que hicieron historia en los Juegos, como los bastones firmados por su compatriota Federico Pellegrino, ganador de dos bronces en las pruebas de esquí de fondo en la reciente edición. (ANSA).