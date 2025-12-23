Esquí: Brignone palpita el regreso

Brignone, de 35 años, será una de las cuatro abanderadas en la ceremonia inaugural de esa cita, razón por la cual visitó en la víspera el Palacio del Quirinal, donde el presidente de la República, Sergio Mattarella, recibió a los designados para esa honorable misión.

Junto con la esquiadora estarán la patinadora Arianna Fontana y el esquiador Federico Pellegrino, que encabezarán la delegación "azzurra" en la ceremonia prevista en el Giuseppe Meazza de Milán, mientras que Brignone estará acompañada por Amos Mosaner, campeón olímpico en la especialidad curling (Chiara Mazzei y René De Silvestro fueron elegidos para la apertura de los Juegos Paralímpicos, prevista para el 6 de marzo).

"Me siento bien y estoy ansiosa por iniciar los entrenamientos con los esquíes. Quiero ver cómo me va en la pista", destacó Brignone tras concurrir a los controles en el Centro de Preparación olímpica "Giulio Onesti" del CONI luego del grave accidente que sufrió mientras se entrenaba en abril.

Bronce olímpico en los Juegos de Invierno de Pyongyang 2018 y de Pekín 2022 en las pruebas combinada y eslalon gigante, disciplina esta última en la que logró la medalla de plata en esa segunda cita, Brignone se recupera de las fracturas de tibia y peroné y la rotura del ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda, por las que debió ser operada.

La esquiadora italiana más laureada de la historia con 37 victorias y una de las grandes esperanzas de medalla de Italia en la próxima edición de los Juegos, aclaró: "Vamos paso a paso y a pesar de que queda poco tiempo para el inicio, las sensaciones son más que positivas, pero una cosa es esquiar y otra esquiar buscando bajar los tiempos en otras condiciones".

"Será mi quinta participación en un Juego Olímpico y esta es la quinta vez que pasó por los controles médicos protocolares.

Estoy contenta porque logré completar la visita en una sola jornada", completó Brignone, tras superar los exámenes a los que fue sometida. (ANSA).