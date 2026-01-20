Esquí: Brignone volvió a competir

Brignone frenó el cronómetro a 1'23" de la austríaca Julia Scheib, quien celebró el cuarto triunfo de su carrera al imponerse en la montaña Kronplatz con un tiempo de 2'19"55, con el que antecedió a la suiza Camille Rast (2'20"22) y a la sueca Sara Hector (2'20"31).

"Me sentí bien, cuanto más entro en calor, mejor me siento. Sin embargo, con la adrenalina y no noté demasiado dolor. Fue una gran prueba. Estoy muy contenta, pero ahora quiero redescubrir mis sensaciones y mi forma de esquiar: he roto el hielo y espero hacerlo un poco en la segunda manga", afirmó Brignone a la RAI.

"Fue difícil. Siempre estuve tranquila estos días, pero al sacar los bastones, pensé: 'No sé si estoy lista'", reconoció Brignone, quien volvió a competir oficialmente 292 días después de la terrible lesión que sufrió el 3 de abril en Val di Fassa, donde registró una fractura de tibia y peroné y una lesión del ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda.

"Como la manga no giraba tanto, temía no estar bajando lo suficiente. Busqué eso, pero empecé un poco rígida, y en estas condiciones es difícil. Luego recordé respirar después de pasar la primera manga intermedia, y a partir de ahí, todo fue un poco mejor", explicó la esquiadora más laureada de la historia.

"Fueron 9 meses muy duros, increíblemente duros y estoy muy orgulloso. Todos los que me han conocido saben lo que ha sido llegar hasta aquí. Todo era nuevo para mí emocionalmente: normalmente, cuando te presentas a una competición, sabes dónde estás y cuáles son tus objetivos, incluso en cuanto a rendimiento", relató Brignone.

"Pero hoy, todo era nuevo, una prueba: incluso aguantar la tensión durante tantas horas. Estoy muy contenta de haber competido. Si hubiera esperado a los Juegos, quizá habría sido demasiado", reflexionó la atleta "azzurra".

"En la primera manga, me quedé un poco atascada. Quizás haga tres buenos giros y luego me quede un poco atascada, pero ésa es la confianza que se gana entrenando, y para eso sirve precisamente. Y es que todavía me faltan movimientos, todavía me falta condición física. Esta pista es dura, pero fue una gran prueba para mí, incluso para mi salud mental", remarcó.

La Copa del Mundo continuará su calendario en la localidad checa de Spindleruv Mlyn Checa, donde el sábado 24 está prevista una prueba gigante y al día siguiente se anuncia una competencia especial.

Sin embargo, Brignone adelantó que permanecerá en Cortina d'Ampezzo "para mejorar mi velocidad y ver cómo voy" de acuerdo a su agenda de recuperación de cara a los Juegos Olímpicos Invernales, previstos del 6 al 22 de febrero.

"El programa se irá perfeccionando día a día. Si me siento cómoda en los saltos y sobre los baches con esquís largos, evaluaremos si voy a las carreras de la Copa del Mundo en Crans Montana, que es otra pista muy exigente", explicó.

"Todavía me faltan movimientos y la confianza para mantener el pie en los momentos difíciles: de aquí a los Juegos, mi camino será el que me permita progresar al máximo y recuperar la velocidad", completó Brignone.

El retorno a la competencia oficial de Brignone, que será una de las abanderadas en Milán-Cortina 2026, fue celebrado por el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio.

"Puedo decir que Federica, tras conocerla y hablar con su madre en una reunión en Milán hace unos días, demostró profesionalidad, determinación y atención. ¿Cuánto tiempo habrían esperado semejante actitud?", declaró Buonfiglio en rueda de prensa tras un encuentro del consejo del CONI.

"Imagínense la presión en la salida, su capacidad para aislarse.

Me quito el sombrero ante ella. Es una gran emoción verla de vuelta en competición", completó Buonfiglio sobre la esquiadora de 35 años.

También el tenista italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, reconoció su alegría por su compatriota luego de su exitoso debut en el Abierto de Australia, donde busca su tercer título consecutivo.

"Lo que Federica Brignone hizo y está haciendo, independientemente de sus resultados, casi nadie puede. Le deseo lo mejor en los Juegos Olímpicos, porque sé cuánto se ha esforzado en el gimnasio para hacerlo todo bien", expresó Sinner.

"Hay fenómenos como ella y Sofia Goggia, que quizás tuvieron algún problema antes de las competiciones, que tienen algo extra, y Federica es una de ellas. Lo que ella pasó, no se puede comparar con lo que yo he tenido en el pasado. Nunca había tenido una lesión que me mantuviera fuera tanto tiempo", enfatizó el tenista.

"El esquí y el tenis son dos deportes totalmente diferentes, porque si algo pasa durante la temporada, estás fuera toda la temporada, mientras que en el tenis, si algo pasa hoy, puedes volver a la pista en dos o tres meses. En el tenis hay mucho menos riesgo, mientras que en el esquí también necesitas la valentía para volver a salir y darlo todo", completó Sinner.

(ANSA).