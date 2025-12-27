Esquí: Brignone volvió a las pistas

Situación que puso en duda su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo que comenzarán el 6 de febrero y en los cuales será una de las abanderadas de la delegación "azzurra".

La atleta de 35 años superó recientemente los controles médicos protocolares en el Instituto de Medicina y Ciencia del Deporte del Comité Olímpico Italiano (CONI) en Roma, destinados a los atletas que representarán a este país en la cita, y hoy reinició los entrenamientos en Courmayeur, más precisamente en la pista de Le Greye, donde se celebran las competencias de eslalom gigante.

Lo hizo acompañada por su staff y lució en buena forma, aprovechando las óptimas condiciones climáticas para intensificar el tramo final de su preparación para los Juegos Olímpicos que contempla nuevas salidas a pista en los próximos días en esta localidad, como advertía el martes cuando comentó: "Quiero ver cómo me siento con los esquíes", a nueve meses de haber sufrido una fractura de tibia y peroné y una lesión del ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda.

"Queda poco tiempo, pero me siento positiva. Vamos paso a paso", decía también la esquiadora que celebró 37 victorias en su carrera y es una de las grandes esperanzas de medalla de Italia en los Juegos de Milán-Cortina y cuya presencia en la Copa del Mundo en la etapa italiana que se celebrará el 17 y el 18 de enero en Friuli sigue siendo una incógnita por el momento.

