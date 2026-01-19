Esquí: Brignone vuelve a competir

"Es fantástico estar aquí y competir mañana. ¿Qué mejor lugar que Italia? Estoy aquí para poner a prueba mi cuerpo, mi mente y mis piernas", afirmó Brignone, quien confía en poder competir en los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

"No estoy aquí por un gran resultado, pero el simple hecho de estar aquí es un gran logro. Estoy aquí para competir y no tengo miedo de no lograr mucho", aclaró la esquiadora italiana más laureada de la historia.

Brignone, de 35 años, volverá a competir oficialmente 292 días después de la terrible lesión que sufrió el 3 de abril en Val di Fassa, donde registró una fractura de tibia y peroné y una lesión del ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda.

"El eslalon gigante es la prueba donde más dolor siento, aunque es lo que mejor se me da; el sprint es el menos doloroso", relató Brignone en una conferencia de prensa.

"¿Cuándo empecé a darme cuenta de que podía lograrlo? Ningún atleta en nuestro deporte está 100% seguro de llegar a los Juegos hasta que está en la línea de salida: todavía no lo estoy", reconoció Brignone, quien será una de las abanderadas de Milán-Cortina 2026.

"En diciembre me volví a poner los esquís de travesía. Luego, cuando me puse los de eslalon gigante, fue un desastre. En la segunda mitad del mes, empecé a ver la luz; fue realmente duro", admitió.

"Me entrené en Cortina y luego en Dobbiaco. Solo tengo 10 días entre los postes, lo cual no es suficiente. En Val di Fassa, trabajé en mi velocidad. Seguí un programa diferente al habitual", añadió Brignone.

"Luego me trasladaré a Cortina para entrenarme un poco más la velocidad. Después de los dos días en Dobbiaco, decidí inscribirme aquí. Hasta ahora, mis planes siempre han sido semanales, no a largo plazo. No podemos hacer otra cosa. Nunca he hecho saltos ni baches hasta ahora", subrayó Brignone.

"Desde la lesión, no ha habido un solo día en el que no haya sentido dolor. No solo al esquiar, sino también en mi vida diaria. A veces el dolor es peor, otras veces es menor. Si es demasiado, no me subo a los esquís", aseguró la atleta italiana.

"Todos los días he tenido un momento en el que he pensado que no podría. Todavía no he tenido momentos fáciles. Claro que tengo miedo, me preocupa que algo en mi pierna no esté funcionando como debería", concedió.

"Pero hasta ahora lo más aterrador para mí ha sido la posibilidad de que la lesión también afecte a mi vida normal. En parte, por eso el esquí ha quedado completamente relegado a un segundo plano", completó Brignone.

El retorno de Brignone a la competencia fue celebrado por el presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó: "es una noticia maravillosa, no era algo que se diera por sentado", recordó durante la presentación del informe de Randstad al Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI). (ANSA).