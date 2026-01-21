Esquí: Brignone y Goggia ausentes en República Checa

El calendario de la Copa del Mundo ofrecerá el sábado 24 la prueba gigante, mientras que al día siguiente se anuncia el eslalon.

Brignone finalizó en el sexto puesto de la prueba disputada en la víspera en Plan de Corones, donde volvió a competir oficialmente 292 días después de la terrible lesión que sufrió el 3 de abril en Val di Fassa, donde registró una fractura de tibia y peroné y una lesión del ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda.

"Brignone se conoce a sí misma a la perfección. Si decidió volver a las pistas en una prueba de la Copa del Mundo, donde obviamente realizó ensayos 16 días después de las pruebas de descenso, significa que tenía confianza en lo que haría", afirmó el presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó, sobre la esquiadora de 35 años.

"Está conviviendo con el dolor, y esto nos hace comprender la dedicación, el sacrificio y el compromiso que se pusieron en la preparación para este sensacional regreso, tanto en términos de ritmo como de atletismo. Nos pone a todos de buen humor, estamos felices", agregó Malagó durante la presentación de los sellos conmemorativos dedicados a Milán-Cortina 2026 y la exposición dedicada a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Invernales.

"Creo que el descenso, que inaugura el programa femenino, con su participación y la de Goggia, y con el increíble regreso de (la estadounidense Lindsey) Vonn, representará inmediatamente la cima de las expectativas y el público para el prestigioso programa alpino", continuó el titular del comité organizador de Milán-Cortina 2026.

Por último, Malagó destacó cómo todo el país está uniendo fuerzas para Milán-Cortina 2026, en cuya ceremonia inaugural Brignone será uno de los abanderados: "todos están apoyando el evento. Estamos a 16 días de que comiencen, y éste es uno de esos momentos que hace que todo el esfuerzo valga la pena", completó el ex presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI).

(ANSA).