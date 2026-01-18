Esquí: el clima posterga el retorno de Brignone a la competencia

La Federación Italiana de Esquí (FISI) adelantó que Brignone ofrecerá una rueda de prensa luego del cierre de la pista de Kronplatz, donde mañana tenía previsto prepararse para la competencia prevista al día siguiente.

Brignone figuraba inscripta en la carrera en programa el martes 20 en la pista de Plan de Corones, justamente donde se había entrenado tras recuperarse del dramático accidente que protagonizó durante la primavera boreal pasada en Trentino.

En los últimos días, la italiana campeona del mundo, tras varias cirugías y una ardua rehabilitación, se había estado entrenando en Erta, la pista de Plan de Corones.

Brignone, la esquiadora italiana más laureada de la historia, había puesto en duda su presencia en los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026, previstos del 6 al 22 de febrero, por el grave accidente que sufrió en abril y la obligó a pasar por el quirófano por una fractura de tibia y peroné y una lesión del ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda.

La esquiadora de 35 años, que será una de las abanderadas de la delegación "azzurra" en Milán-Cortina 2026, había reiniciado los entrenamientos en Courmayeur, más precisamente en la pista de Le Greye, donde se celebran las competencias de eslalom gigante.

(ANSA).