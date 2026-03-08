Esquí: elena Curtoni se adjudicó el "SuperG" en Val di Fassa

Curtoni, de 35 años, frenó el cronómetro en 1'29"07 para celebrar su cuarto triunfo en la Copa del Mundo, en la que Italia había festejado la victoria de Laura Pirovano en la prueba de descenso libre.

La también italiana Sofia Goggia finalizó en el noveno puesto, cinco posiciones por detrás de la neozelandesa Alice Robinson, su rival directa en la definición por el título, en programa el domingo 22 en Lillehammer.

Goggia lidera la tabla de posiciones con 449 puntos, mientras que Robinson la acecha con 386 unidades de cara a la próxima etapa, prevista en Aare (Suecia), donde el sábado 14 se disputará una prueba "gigante" y al día siguiente una competencia de eslalon especial.

"Digamos que hoy he limitado los daños porque tenía un mal presentimiento desde el principio y tuve problemas con esta nieve. Aun así, aguanté", comentó Goggia.

"Un día realmente fantástico. Sabía que podía hacer una buena carrera, porque es una pista que siempre me ha gustado, y hacía mucho que no estaba allí en lo más alto de la lista, pero en los últimos días me he animado muchísimo", afirmó a su vez Curtoni.

La italiana reconoció que "Los últimos cuatro años fueron muy duros" en alusión a la fractura de sacro que sufrió por una fuerte caída que protagonizó en 2023 durante un "SuperG" de Sankt Moritz y la dejó fuera de la competición durante un largo período.

"Hoy he conseguido lo que quería. Creía en ello, pero cuando no se consigue el resultado, empiezan a surgir las dudas. Ahora, sin embargo, estoy muy contenta. Necesito confirmación y apoyo, pero soy una persona que se las arregla sola. Me he pasado toda la temporada intentando disfrutar carrera tras carrera y ahora voy a la final en Lillehammer, en un circuito que me gusta", completó Curtoni.

Entre los varones, en tanto, la victoria fue para el noruego Atle Lie McGrath, quien se impuso en el eslalon especial de Kranjska Gora, donde antecedió a su compatriota Henrik Kristoffersen y al brasileño Lucas Pinheiro Braathen.

McGrath, de 25 años, celebró el sexto triunfo de su carrera de cara a la definición del título, previsto el miércoles 25 con el último eslalon previsto en la final de Lillehammer.

Sin embargo, la próxima etapa está prevista en Courchevel (Francia), donde el viernes 13 se anuncia un "SuperG", el sábado 14 una prueba de descenso y el domingo 15 otro "Super Gigante".

