Esquí: en estado de gracia

Fue con un desenlace que pareció calcado al de la víspera, cuando ganó por apenas una centésima de segundo de ventaja, la misma con la que hoy repitió festejo en el mismo escenario después de quebrar el "tabú" que la había visto quedar siempre al pie del podio durante tanto tiempo (16 veces terminó cuarta, quinta o sexta).

"No podía creer ayer al ver el cronómetro y hoy, cuando volví a verlo, pensé que se trataba de una broma", confesó una emocionadísima Pirovano, de 28 años, a quien sus amigos y seres queridos llaman "Lolli" y quien parece estar en estado de gracia y dio un paso más hacia la consagración.

El viernes, la italiana cerró con esa ventaja por delante de la alemana Emma Aicher y hoy repitió con idéntica ventaja sobre la austríaca Conny Huetter, que parecía inalcanzable, pero terminó siendo doblegada por Pirovano, quien finalmente obtuvo su recompensa después de años de esfuerzo.

"A mitad de la prueba estaba agotada porque la competencia de ayer me dejó casi sin energías. Por eso me dejé llevar, aunque no imaginaba que sería suficiente. Esto es increíble y todavía no puedo digerirlo. Es algo surrealista ganar dos días seguidos por apenas una centésima de segundo", confesó.

"Creo que es un premio también y una revancha por las tantas otras veces en las que, por esas mínimas diferencias, no lograba ganar. La regularidad finalmente pagó y es algo maravilloso", completó Pirovano, que pasó a comandar las posiciones en esta disciplina en la Copa del Mundo.

Luego de la victoria del viernes, la italiana cosechaba 336 puntos, que con la victoria de hoy elevó a 426 a falta de una competencia para el final (el 21 de marzo en Kvitfjell, Noruega) y aventaja a la alemana Aicher, que llegaba adelante con 386 puntos y ahora suma 408 tras finalizar en el duodécimo puesto en esta jornada.

Superados los 400 puntos con los que hasta hoy lideraba la clasificación de descenso libre la estadounidense Lindsay Vonn, fuera de competencia por el grave accidente que sufrió durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo y que parece haberle puesto punto final a su exitosa carrera profesional.

Apelando al dicho que reza que "no hay dos, sin tres", Pirovano se ilusiona con su participación mañana en la penúltima competencia de SuperG de la temporada: "No veo la hora", dice como presagiando una nueva sorpresa en una especialidad en la que su compatriota Sofia Goggia buscará revancha.

En el SuperG de Kranjska Gora, Eslovenia, el brasileño Lucas Pinheiro Braathen, flamante campeón olímpico en Milán-Cortina D'Ampezzo que representó la primera medalla para Latinoamérica en un Juego de Invierno, refrendó su gran momento y se impuso con un tiempo de 2'11"95.

A sus espaldas cerraron el Loic Meillard (2'12"49) y el austríaco Stefan Brennsteiner (2'12"75) con quienes compartió el podio de la competencia en la que los italianos Alex Vinatzer y Filippo della Vite finalizaron en el decimonoveno y en el vigesimoprimer puesto.

El suizo Marco Odermatt finalizó en el quinto lugar y deberá esperar a la última competencia del año para saber si logrará adjudicarse su quinta Copa del Mundo en esta disciplina, aunque Braathen tratará de impedírselo. (ANSA).