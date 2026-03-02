Esquí: Final de temporada para Federica Brignone

"Creo que le he exigido mucho a mi cuerpo estos últimos meses.

Intenté continuar la temporada, pero ahora mi cuerpo me está pasando factura", afirmó Brignone, la esquiadora italiana más condecorada de la historia.

"Así que estoy aprovechando que la temporada está a punto de terminar para darme un respiro y luego continuar con mi rehabilitación lo mejor que puedo, que obviamente ha sido forzada durante todo este tiempo para lograr el milagro que pudimos realizar", agregó Brignone.

La atleta de 35 años anunció su decisión 24 horas después de su octavo puesto en la competencia celebrada en Andorra y sólo una semana después del final de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026, donde ganó las pruebas de supergigante y en eslalon gigante.

Brignone se presentó en la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales pese a la grave lesión que sufrió en abril pasado en su pierna izquierda durante un entrenamiento.

En consecuencia, Brignone no participará en las próximas etapas de la Copa del Mundo previstas del viernes 6 al domingo 8 en Val di Fassa, ni en los fines de semana siguientes en Are (14 y 15, con los respectivos gigante y eslalon) y en las finales en Noruega (del 21 al 25).

"Desde el mismo día que me lesioné, me dediqué por completo al objetivo de participar en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, logrando el doble logro de llevar la bandera italiana y subir al podio. Incluso lo logré en dos ocasiones, llegando a lo más alto del podio", resaltó Brignone.

"Agradezco a todos los que creyeron en el sueño olímpico y me permitieron recuperarme y participar en esta temporada", completó la esquiadora italiana.

"Es justo que Brignone se tome un descanso, porque, como siempre hemos dicho, llamarlo una hazaña es quedarse corto", declaró el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio.

"Respetamos sus deseos y su decisión. El CONI, la federación y el programa de entrenamiento olímpico están siempre a disposición de Federica para cualquier necesidad o solicitud, al igual que para todos los atletas que han sido protagonistas, no sólo medallistas, en los Juegos Olímpicos", aseguró Buonfiglio.

"Es justo pensar en ellos, y debemos estar ahí para ellos aún más que antes, porque son el centro de toda nuestra atención. Un beso grande para Federica, que decida lo mejor", adió el titular del CONI en el marco de la ceremonia por el aniversario número 110 de la Federación Italiana de Boxeo.

Buonfiglio también felicitó a Goggia por su triunfo en Soldeu: "No es una victoria inesperada; cuando consigues una medalla y estás ahí, es cuestión de centésimas de segundo. Significa que sigue siendo protagonista de éxitos", enfatizó. (ANSA).