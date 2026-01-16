Esquí: Franzoni cantó victoria

(di Toni Visentini) (ANSA) - WENGEN, 16 GEN - "Estoy temblando", confesó el esquiador italiano Giovanni Franzoni, de 24 años, tras imponerse en la competencia de SuperG que se disputó en Wengen, Suiza, para celebrar la primera victoria de su carrera profesional nada menos que en una Copa del Mundo.

"Ha sido una semana extraña hasta ahora, pero me sentía con mucha energía. Estaba muy nervioso al principio, pero aquí me dije: 'O voy o no voy'. Logré hacer la diferencia en la curva donde hace tres años me caí y sufrí una grave lesión. El destino intervino", agregó emocionado.

El italiano, que en diciembre se había subido por primera vez a un podio en Val Gardena, hoy escaló a lo más alto del mismo al completar la prueba en 1'45"19 en la legendaria pista de Lauberhorn y cerró por delante del austríaco Stefan Babinsky (1'45"54) y del suizo Franjo von Allmen, ganador el año pasado (1'45"56).

Franzoni, de origen lombardo y quien el 30 de marzo celebrará su vigesimoquinto cumpleaños, se convirtió, además, en el primer italiano en ganar una competencia de SuperG en Wengen, la más extensa del mundo con 4.480 metros de recorrido, y el cuarto "azzurro" en conquistar una prueba de velocidad, sumando su nombre al del mítico Zeno Coló, al de Kristian Ghedina y al de Christof Innerhofer.

"Es increíble. Si hace algún tiempo me hubiesen dicho que terminaría tercero en Val Gardena y primero aquí, en una de mis pistas preferidas, no lo hubiera creído. Después del grave accidente que sufrí en este lugar hace tres años, aprendí a disfrutar más. Es una adrenalina única imposible de encontrar en otra disciplina", destacó el vencedor.

"Creo que esto también es fruto del trabajo de los últimos años porque nada ocurre de un día para el otro por casualidad. Ahora, las cosas han cambiado para mí y fue fantástico compartir el podio con un muchacho de mi edad (Von Allmen, Ndr). Siempre traté de imitar a los esquiadores como él y hoy logré superarlo", agregó.

"La mentalidad es clave porque cuando empiezas a creer en tus posibilidades, las cosas cambian por completo", destacó Franzoni, que mañana irá por más en la competencia de descenso: "Estaré un poco cansado, pero intentaré lograr algo importante", prometió.

La victoria de Franzoni, que confesó haber sentido "un poco de presión porque fui el primero en partir", explicó, no podía llegar en mejor momento, a menos de un mes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina D'Ampezzo que se pondrán en marcha el 6 de febrero.

El italiano recibió una felicitación especial de parte del gran campeón helvético Marco Odermatt, quien hoy finalizó en el cuarto puesto y destacó: "Esperaba algo así de él porque está esquiando realmente bien", dijo el atleta que con 325 puntos mantiene el liderazgo, por delante del austríaco Vincent Kriechmayr (231) y de Franzoni (218). (ANSA).