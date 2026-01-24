Esquí: Franzoni repite halago

Franzoni completó la competencia en 1'52"31 y precedió al suizo Marco Odermatt (1'52"38) y al francés Maxence Muzaton (1'52"70), con quienes compartió el podio, al pie del cual quedó el también italiano Florian Schieder (1'52"98), que finalizó en el cuarto lugar.

"Hablé con Jannik Sinner y me felicitó y me alentó mucho. Es una gran persona y haber recibido un mensaje de un campeón como él, me dio mucha energía", confesó Franzoni, al explicar que el contacto con el tenista que defiende la corona en el Abierto de Australia se inició a raíz de una publicación.

"Fue después de que salió un artículo que recordaba que me había ganado (en una competencia celebrada en 2009, cuando Sinner tenía siete años y aún se dedicaba al esquí, Ndr) y me llevó a escribirle porque vi también que había empezado a seguirme en Instagram", explicó.

"Hoy fue un día realmente especial y desde que comenzó no podía sacarme de la cabeza a Matteo (Franzoso, trágicamente desaparecido en Chile). El año pasado estábamos juntos aquí y era mi primera vez en la Streif", dijo al aludir a la pista de esquí alpino austríaca en la que hoy se consagró y al recordar a su compañero y amigo.

Esta nueva victoria representa, además, un envión anímico de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Milán-Cortina a comienzos de febrero, pero aclaró que "voy a intentar disfrutarlos sin ansiedad y después, si los resultados acompañan, mejor".

Sobre los 100 mil euros de premio que recibirá si logra el oro, Franzoni aclaró: "Si no los gasto con mis mejores amigos, me compraré una casa. Ahora vuelvo a la mía, para descansar, y después volveré a entrenarme junto con mi preparador".

Hasta entonces, disfrutará seguramente de su victoria histórica de hoy, de la que fueron testigos una leyenda de este deporte como el campeón olímpico y mundial austríaco Franz Klammer y el actor austro-estadounidense y ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. (ANSA).