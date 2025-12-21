Esquí: Goggia ganó el SuperG en Val d'Isere

(ANSA) - VAL D'ISERE, 21 DIC - La esquiadora italiana Sofia Goggia celebró su triunfo número 27 en la Copa del Mundo al adjudicarse la prueba SuperG disputada en Val d'Isere, mientras que el austríaco Marco Schwarz se impuso en el eslalon gigante celebrado en Alta Badia.

Goggia se recuperó del desafortunado descenso de la víspera al ganar con un tiempo de 1'20"24, con el que antecedió a la neozelandesa Alice Robinson (1'20"39) y a la estadounidense Lindsey Vonn (1'20"60), mientras que la también italiana Elena Curtoni (1'20"97) finalizó cuarta.

"'El dolor de hoy será el combustible de mañana', es el mensaje que intercambiamos ayer con Gian Piero Gasperini, DT de Roma, al que sigo muy cercano tras su experiencia en Bérgamo con Atalanta", reveló Goggia tras su victoria.

La italiana de 33 años aludía a su decepción de la víspera, tras lo cual se recuperó para celebrar su cuarta victoria en la pista francesa Oreiller-Killy.

"La carrera de ayer me impactó profundamente. Fue un día muy difícil emocionalmente, y pasé una hora llorando, pensando en la oportunidad desperdiciada. Venía de una salida muy sólida, pero el error me hizo desperdiciar una oportunidad de oro", reconoció.

"Empecé desde ahí, con el deseo de redención. Como ha sido mi carrera, hecha de reinicios, con un fuerte deseo de volver a levantarme: ganar hoy es hermoso y merecido. Cuando estás en el podio, siempre estás feliz, pero ganar es a lo que aspiro", enfatizó Goggia.

"Pero el ejemplo de ayer es emblemático: fue un día hermoso, esquiaba de maravilla, y así fue. Sí, ese error todavía me acompaña, pero lo importante es tener siempre nuevas flechas en mi aljaba", agregó la italiana.

Goggia escaló así al tercer puesto de la tabla de posiciones general con 372 puntos, mientras que la estadounidense Mikaela Shiffrin se mantiene al tope con 558 unidades por delante de Robinson (484).

La competencia femenina se tomará ahora una pausa por las fiestas de fin de año y se reanudará el próximo fin de semana en Semmering, Austria, pues el sábado 27 está previsto un eslalom gigante y al día siguiente se anuncia un eslalon especial.

A su vez, Schwarz, de 30 años, se impuso en la competencia masculina disputada en Alta Badia al anteceder al brasileño Lucas Pinheiro Braathen y al también austríaco Stefan Brennsteiner.

Schwarz celebró su primer triunfo después de 3 años en el circuito masculino, que este lunes ofrecerá un eslalon especial también en Alta Badia. (ANSA).