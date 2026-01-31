Esquí: Goggia se subió al podio

(ANSA) - CRANS-MONTANA, 31 GEN - La italiana Sofia Goggia finalizó segunda en la competencia de SuperG disputada en Crans Montana en el marco de la Copa del Mundo de esquí alpino, festejó el sexagésimo sexto podio de su carrera profesional y llega en gran forma a los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Milán-Cortina D'Ampezzo a partir del próximo viernes

Goggia completó la prueba en 1'17"52 y consolidó su liderazgo en la clasificación de esta disciplina, al cerrar a espaldas de la suiza Malorie Blanc (1'17"34) en un podio que completó la estadounidense Breezy Johnson (1'17"70), quien por un suspiro le arrebató el tercer puesto a la italiana Roberta Melesi

A diferencia de lo sucedido en la víspera, la competencia se realizó hoy con condiciones meteorológicas absolutamente aptas en una pista veloz y en la que la también "azzurra" Laura Pirovano cometió un error increíble en la última puerta que le impidió imponerse en la prueba

Su compatriota Federica Brignone, apenas retornada al ruedo después de una grave lesión, no tuvo una actuación brillante, cometió algunos errores en esta, su tercera competencia desde su regreso, y finalizó en el decimoctavo puesto

Ahora, la Copa del Mundo entra en receso por los Juegos de Invierno, en los que el esquí hará su presentación el domingo 8 de febrero con la prueba de descenso en una pista que vio ganar el año pasado a Goggia, quien al final de la jornada se dijo "satisfecha" con su actuación y "lista" para Milán-Cortina

"No fue fácil competir hoy después de lo que sucedió", reconoció al aludir a la tragedia que causó un incendio en el club Le Constellation en pleno festejo de Año Nuevo, causando la muerte de 40 personas (seis de ellas italianas) y heridas a otras 116

"No pude sacarme de la tragedia ese drama, que me acompañó a lo largo de todo el mes sabiendo que tenía que competir aquí", explicó Goggia, que lucía un brazalete negro en señal de luto y reconoció también que "hoy cometí un par de errores, pero sentí que era veloz y eso es muy importante"

De cara a los Juegos de Invierno, la italiana afirmó: "Estoy bien mental y físicamente y creo que puedo dar la mejor versión de mí misma. Los Juegos son sagrados para mí y no veo la hora de salir a pista", completó Goggia, que lidera la Copa del Mundo en esta disciplina con 280 puntos, por delante de la neozelandesa Alice Robinson, hoy sexta, que suma un total de 220

La italiana, al menos, evitó sorpresas como la que vivió en la víspera en Crans Montana la estadounidense Lindsey Vonn, quien se lesionó la rodilla izquierda comprometiendo su participación en los Juegos de Invierno, a pesar de que ella misma dijo confiar en que se recuperará a tiempo

"Es muy duro a una semana de iniciarse los Juegos Olímpicos de Invierno, pero el sueño no ha terminado porque si hay algo de lo que sé es de regresos", afirmó la campeona estadounidense, de 41 años, apenas retornada a la actividad a seis años de su retiro

