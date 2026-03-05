Esquí: Goggia y Pirovano sueñan con un triunfo en Val di Fassa

Goggia llegará a Val di Fassa tras celebrar el triunfo número 28 de su carrera (el segundo de esta temporada) luego de conquistar la competencia "Super Gigante" de la etapa de la Copa del Mundo de esquí celebrada el pasado domingo 1 en Soldeu (Andorra).

La atleta italiana de 34 años, que ganó una medalla de bronce en la competencia de descenso libre de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026, lidera las posiciones de la Copa del Mundo de "SuperG" con 420 puntos, mientras que la neozelandesa Alice Robinson, séptima en Andorra, la escolta con 336 unidades cuando restan dos etapas para el final de la temporada.

Goggia buscará sumar todo lo posible en la competencia de "SuperG" para aumentar su ventaja respecto de Robinson y precisará ganar las dos pruebas de descenso, en cuya tabla suma 240 unidades, 66 menos que la alemana Emma Aicher, que lidera delante de su compatriota Kira Weidle Winkelmann (256) Los "tifosi" también alentarán a Pirovano, que escolta a Goggia con 336 puntos en las posiciones de descenso y jugará "de local", pues conoce muy bien esta pista porque nació justamente en Trento, ciudad de la región Trentino-Alto Adige al igual que Val Di Fassa.

En cambio, el público italiano extrañará a Federica Brignone, quien luego de su octavo puesto en Soldeu decidió finalizar su temporada, en la que ganó dos medallas doradas en Milán-Cortina 2026 pese a la grave lesión que sufrió en su pierna izquierda durante un entrenamiento del 3 de abril del año pasado.

El calendario del circuito masculino, en tanto, se trasladará a Kranjska Gora (Eslovenia), donde está previsto un eslalon gigante el sábado 7 y un eslalon especial para el domingo 8.

(ANSA).