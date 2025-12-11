Esquí: Grave accidente de Gisin

(ANSA) - ST. MORITZ, 11 DIC - La esquiadora suiza Michelle Gisin, bicampeona olímpica en la prueba combinada, se accidentó hoy mientras se entrenaba en St. Moritz y será sometida a una intervención quirúrgica debido a una lesión que sufrió en las vértebras cervicales como consecuencia de la dura caída.

Gisin, de 32 años, fue trasladada en un helicóptero sanitario rumbo a un hospital en Zurich y "sus condiciones son estables", informó la federación helvética de esquí, al confirmar que la deportista registra lesiones también en la muñeca derecha, la rodilla izquierda y que a pesar de la que padeció en la columna "puede mover las extremidades con normalidad".

La entidad explicó que la gravedad de las heridas será evaluada con mayor precisión una vez que los médicos logren estabilizar la columna vertebral de Gisin, campeona olímpica en la prueba combinada en los Juegos de Pyeongchang 2018 y en Pekín 2008, edición en la que también sumó un bronce en la competencia Supergigante.

Con un cielo cubierto por las nubes que limitaban la visibilidad, Gisin perdió el control de sus esquíes cuando descendía a más de 100 kilómetros por hora y se estrelló contra una red de seguridad. De inmediato, fue socorrida en la pista y en ningún momento perdió el conocimiento.

Se estaba preparando para las pruebas de velocidad y tenía previsto iniciar su temporada en St. Moritz compitiendo mañana y el sábado en dos libres antes de participar el domingo en la SuperG. El miércoles había logrado el mejor tiempo de todos los esquiadores suizos que participaban en la primera manga de entrenamientos que dominó la estadounidense Lindsey Vonn.

La baja de Gisin se suma a las de otras dos campeonas olímpicas de ese país: Lara Gut-Behrami, operada la semana pasada de una lesión en la rodilla izquierda, y Corinne Suter, quien se accidentó el miércoles pasado durante un entrenamiento en la misma pista de St. Moritz. (ANSA).