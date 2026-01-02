Esquí: Grave lesión de Liensberger

Si bien no se dieron a conocer detalles de la dinámica del incidente ni sobre la gravedad de la lesión que padeció, sí se confirmó que no competirá en las pruebas de eslalon gigante de la Copa del Mundo femenina que se celebra desde hoy en Kranjska Gora.

En riesgo parece estar también su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno que se pondrán en marcha el 6 de febrero en Milán-Cortina D'Ampezzo, ciudad esta última en la que la esquiadora de 28 años se consagró campeona del mundo en eslalon y eslalon gigante paralelo en 2021 (cuando también sumó bronce en eslalon gigante). (ANSA).