Esquí: la tragedia "pasa factura"

Mientras continúan las polémicas en torno a ese episodio, Féraud decidió dar un paso al costado al explicar que "la gestión de la situación de crisis y la conducción de los asuntos relacionados con la dirección de la comuna demandan todas mis energías".

Féraud será reemplazado en el Comité Organizador del Mundial de Esquí Alpino 2027 por el asesor comunal de deportes, Sébastian Rey, según informaron las autoridades de ese municipio que del 30 de enero al 1 de febrero albergará una etapa de la Copa del Mundo de esta disciplina.

La renuncia del alcalde como integrante del Comité Organizador era reclamada desde el jueves en el portal "change.org" y recibió 800 firmas de apoyo. (ANSA).