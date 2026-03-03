Esquí: Las lesiones siguen siendo un tema central, Fundación Matilde Lorenzi

"Las consecuencias no siempre son fatales, pero cada incidente pone de relieve la necesidad de un enfoque preventivo estructurado, capaz de intervenir antes de que el riesgo se convierta en accidente", resalta la nota.

"Por ello, la seguridad no puede ser una prioridad únicamente en situaciones de emergencia o cuando se renueva la atención mediática", asegura el texto de la Fundación Matilde Lorenzi, la joven esquiadora que sufrió una caída durante un entrenamiento en Val Senales, Tirol del Sur.

"Las competiciones duran unos minutos. El trabajo que las hace posibles lleva meses. Y aunque los grandes eventos deportivos internacionales vuelven a llamar la atención sobre el esquí y el mundo de la nieve, la fase más decisiva de la competición tiene lugar mucho antes del podio: en el entrenamiento diario y en la creación de las condiciones de seguridad adecuadas", subraya el comunicado.

"La Fundación, creada tras el trágico fallecimiento de nuestra Mati, promueve y desarrolla proyectos destinados a mejorar la seguridad en el esquí, garantizando que todos los esquiadores, de cualquier nivel, puedan practicar en un entorno seguro y protegido", expresó a su vez Adolfo Lorenzi, padre de Matilde y presidente de la entidad.

"Porque la seguridad no es una limitación, sino lo que permite que el deporte siga siendo una parte saludable y positiva de la vida de quienes lo practican", completó Adolfo Lorenzi (ANSA).