LA NACION

Esquí: Me esfuerzo para recuperarme, Brignone

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Esquí: Me esfuerzo para recuperarme, Brignone
Esquí: Me esfuerzo para recuperarme, Brignone

“Ahora estoy bien, mentalmente siempre lo estuve, y estoy trabajando duro para mejorar. La lesión es dura y difícil, necesitaba una pequeña limpieza, y ahora empiezo a ver las primeras mejoras: tengo menos dolor y mi flexibilidad aumentó”, agregó Brignone.

La Federación Italiana de Esquí (FISI) informó el pasado 29 de julio que la esquiadora de 34 años fue sometida a una nueva cirugía artroscópica en la Casa di Cura La Madonnina de Milán para acelerar su recuperación de la lesión en su rodilla izquierda.

La FISI agregó que la cirugía mejoró y aceleró la recuperación del dolor de rodilla de Brignone, quien habló en La Thuile, donde fue homenajeada (al igual que su colega alemana Emma Aicher) con el bautismo de su nombre en una cabina del teleférico DMC, que conecta Piazzetta Menel con Les Suches, tras ganar la competencia del Mundial en la pista Berthod. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. La reacción de Cristian Graf cuando los albañiles comenzaron a trabajar y la obsesión por un árbol
    1

    “Lo notaba preocupado”: la reacción de Cristian Graf cuando los albañiles comenzaron a trabajar y la obsesión por un árbol

  2. Qué dijeron Trump y Putin antes de su esperada cumbre y el acuerdo que podrían alcanzar en Alaska
    2

    Qué dijeron Trump y Putin antes de su esperada cumbre y el acuerdo que podrían alcanzar en Alaska

  3. Qué piensa sobre la compra de Telefónica por parte de Telecom uno de los mayores especialistas del sector
    3

    Raúl Katz, especialista en telecomunicaciones: “Necesitamos dos grandes operadores con capacidad de inversión”

  4. Franco Mastantuono cumplió los 18 años y lo celebró con una cena con amigos y un exRiver
    4

    Franco Mastantuono cumplió 18 años y lo celebró en Madrid: quiénes lo acompañaron y su intimidad en la capital española

Cargando banners ...