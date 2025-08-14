Esquí: Me esfuerzo para recuperarme, Brignone

“Ahora estoy bien, mentalmente siempre lo estuve, y estoy trabajando duro para mejorar. La lesión es dura y difícil, necesitaba una pequeña limpieza, y ahora empiezo a ver las primeras mejoras: tengo menos dolor y mi flexibilidad aumentó”, agregó Brignone.

La Federación Italiana de Esquí (FISI) informó el pasado 29 de julio que la esquiadora de 34 años fue sometida a una nueva cirugía artroscópica en la Casa di Cura La Madonnina de Milán para acelerar su recuperación de la lesión en su rodilla izquierda.

La FISI agregó que la cirugía mejoró y aceleró la recuperación del dolor de rodilla de Brignone, quien habló en La Thuile, donde fue homenajeada (al igual que su colega alemana Emma Aicher) con el bautismo de su nombre en una cabina del teleférico DMC, que conecta Piazzetta Menel con Les Suches, tras ganar la competencia del Mundial en la pista Berthod. (ANSA).