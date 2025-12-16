Esquí: Mikaela Shiffrin ganó el eslalon de Courchevel

Shiffrin llegó a 105 victorias en su carrera (la número 68 en esta disciplina) tras ganar la prueba de Courchevel con un tiempo de 1'42"50, con el que superó a la suiza Camille Rast (1'44"05) y la alemana Emma Aicher (1'44"21).

La mejor italiana fue Lara Della Mea, de 26 años y quien finalizó en el octavo puesto con un tiempo de 1'45"53, que le permitió registrar el mejor resultado de su carrera.

La Copa del Mundo femenina continuará en Francia y se trasladará a la cercana Val d'Isére para las competencias de descenso (prevista el sábado 20) y el supergigante, en programa al día siguiente.

A su vez, el suizo Marco Odermatt fue el más rápido en el Super-G disputado en Val Gardena, donde antecedió al austríaco Daniel Hemetsberger y al italiano Domme Paris en la prueba de descenso.

El calendario seguirá con pruebas previstas el jueves 18 y el sábado 20, intercaladas con el Super-G del viernes 19. (ANSA).