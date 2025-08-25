Esquí náutico: Italia alberga el Mundial tras 24 años

La Federación Italiana de Surf, Esquí Acuático y Wakeboard anunció la participación de 200 atletas de 33 países en las pruebas de eslalon, saltos y acrobacias del Mundial, en el que la delegación "azzurra" estará representada por 13 deportistas.

"Llevamos mucho tiempo soñando con organizar esta competición y lanzamos un evento de primer nivel. Italia muestra todo su esplendor: el Recetto Center está considerado entre los mejores del mundo y se encuentra en una zona rica en historia y con un enorme potencial turístico", afirmó Claudio Ponzani, presidente de la FISSW.

"Como federación, promovemos nuestros maravillosos deportes, pero al hacerlo, también fomentamos el turismo deportivo, una forma de impulsar las economías locales", agregó Ponzani.

La delegación italiana llega al Mundial con la medalla de oro y la de plata ganadas por Thomas Degasperi y Brando Caruso en pruebas de eslalon del torneo europeo, respectivamente, además de la coronación por equipos y otras preseas individuales conquistadas hace unos días en Austria en el certamen continental Sub-21.

"Recetto lleva unas semanas respirando un aire internacional y está listo para el evento de esquí acuático más prestigioso de 2025", explicó Luciano Serafica, administrador delegado de la FISSW Servizi y responsable de la organización técnica y logística del Mundial.

"Los atletas más fuertes del mundo llegaron hace varios días para familiarizarse con la superficie del agua y las instalaciones de competición, y el centro técnico federal ha sido renovado: no solo es una instalación de vanguardia para entrenamientos y competiciones, sino que ahora también es una villa deportiva con zona de prensa y televisión, área de recepción, cafetería y, por supuesto, un área dedicada a los atletas. ¡Mucha suerte a todos en la competición!", completó Serafica. (ANSA).