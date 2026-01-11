Esquí: Rassat celebró en Adelboden

Rassat, de 27 años y que esta temporada también se había impuesto en Gurgl, se quedó con la victoria al registrar un tiempo de 1'52"22, con el que superó a Lie McGrath (1'51"40) y a Kristoffersen (1'41"42).

El francés acumula 340 puntos al tope de la clasificación general de la Copa del Mundo masculina, que seguirá en Suiza, aunque se trasladará a la cercana Wengen, bajo el macizo del Jungfrau y al pie de la legendaria cara norte del Eiger.

El viernes 16 está prevista la disputa de la competencia supergigante y al día siguiente está en programa el clásico descenso de Lauberhorn, el más largo del mundo, mientras que el programa concluirá el domingo 18 con otro eslalon.

En cambio, la Copa del Mundo femenina registró una pausa obligada, pues la competencia supergigante programada en Zauchensee se canceló tras otra fuerte nevada nocturna.

El calendario de la Copa del Mundo femenina ofrecerá el domingo 18 el eslalon especial en la sinuosa pista Mannlichen, en Wengen. (ANSA).