Esquí: Rast celebró en Kranjska

Rast, vigente campeona mundial de eslalon, sorprendió al establecer un tiempo de 1'40"20, con el que superó por 19 centésimas a la estadounidense Mikaela Shiffrin, mientras que la también suiza Wendy Holdener completó el podio a 1"83 de su compatriota.

"Lo di todo este fin de semana, y conseguir el doblete es extraordinario: tuve que luchar con todas mis fuerzas, y mi energía marcó la diferencia", explicó Rast, quien consiguió su cuarta victoria en la Copa del Mundo y su quinto podio en cinco carreras.

La suiza, que ayer había ganado el eslalon gigante, dedicó su victoria de hoy a las víctimas de la tragedia registrada en la noche de fin de año en Crans Montana, donde 40 personas perdieron la vida y 119 personas resultaron heridas.

Pese a su segundo puesto en Kranjska Gora, Shiffrin (quien había ganado sus cinco eslalons anteriores este invierno boreal) se mantiene en el primer puesto de la general con 823 puntos (120 más que Rast) y de la Copa del Mundo de la especialidad (con 580 unidades, 218 más que la suiza).

A su vez, Stenshagen se adjudicó el último ascenso al Alpe Cermis en Val di Fiemme, que albergó la vigésima edición del Tour de Ski, en cuya general escoltó a su compatriota Johannes Klaebo, quien consiguió su quinta victoria.

Noruega celebró además que Harald Amundsen completó el podio al finalizar a 1'08 de Klaebo y a 30" de Stenshagen, quien antecedió al francés Jules Lapierre y al también noruego Emil Iversen, que finalizó tercero en la competencia del día. (ANSA).