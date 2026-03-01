Esquí: Sofía Goggia celebró en Soldeu

Goggia, de 34 años, celebró el triunfo número 28 de su carrera (el segundo de esta temporada) al registrar un tiempo de 1'25"95, con el que superó a Aicher (1'26"19) y a Vickhoff (1'26"26).

"Estoy muy contenta porque hice una gran carrera durante un fin de semana muy sólido. Creo que entre el supergigante del sábado y este, la diferencia de hoy no fue mucha", afirmó Goggia en alusión a su tercer puesto de la prueba del pasado viernes 27.

"Apreté más, pero la diferencia se debió principalmente a la distinta estrategia al entrar en el muro. Realmente hice una gran carrera, atacando al máximo, incluso en los dos puntos donde tuve que ser más cuidadosa", agregó la italiana.

Goggia, que ganó una medalla de bronce en la competencia de descenso libre de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026, lidera las posiciones de la Copa del Mundo con 420 puntos, mientras que la neozelandesa Alice Robinson, séptima en Andorra, la escolta con 336 unidades cuando restan dos carreras para el final de la temporada.

En cambio, la también italiana Federica Brignone, bicampeona olímpica en Milán-Cortina 2026, finalizó octava con un tiempo de 1'26"94 con evidentes muestras de dolor en su pierna izquierda, la cual se lesionó gravemente en abril del año pasado.

"Estoy más contenta con este supergigante en comparación con el del sábado. Me sentí mejor y esquié mejor. Sé que me falta confianza cuando el recorrido está arruinado, pero hoy aguanté hasta el final", explicó Brignone.

"Comparado con el sábado, corregí mi línea en el salto antes de la sección llana, pero por encima de eso todavía no tengo la confianza necesaria en los saltos", agregó la italiana, campeona en supergigante y en eslalon gigante de Milán-Cortina 2026.

"Es una pena porque no pude rendir a mi nivel durante toda la carrera: en la sección inferior, pude esquiar al mismo nivel que Sofia. Ha sido una semana difícil, pero disfruto mucho estando aquí y en el grupo, con las otras chicas. Estoy contenta de estar así, luego veremos qué pasa día a día", completó Brignone.

La próxima etapa de la Copa del Mundo femenina será del viernes 6 al domingo 8 en Val di Fassa, justamente donde se lesionó Brignone y que albergará dos competencias de descenso y una de "SuperG".

En cambio, luego de un aplazamiento de 2 horas, fue postergada por condiciones climáticas adversas la competencia Supergigante masculina en Garmisch-Partenkirchen, Alemania.

La Copa del Mundo masculina se trasladará ahora a Kranjska Gora (Eslovenia), donde está previsto un eslalon gigante el sábado 7 y un eslalon para el domingo 8. (ANSA).